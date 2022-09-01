СМИ в новой реальности: что изменилось после блокировки социальных сетей?

По данным Mediascope, за последние полгода на платформе Instagram* количество среднесуточных пользователей снизилось на 27,2 млн, а в Facebook* на 7,1 млн.

На фоне блокировки данных ресурсов активность во ВКонтакте за минувшие шесть месяцев выросла на 13 млн пользователей. На диаграмме с количеством просмотров в сумме за 153 дня в два разных периода (до и после блокировок) видно, что прирост аудитории не обошел и официальные сообщества СМИ:

Каналы в Telegram тоже растут, хоть и не так стремительно. Например, «Петербургскому Дневнику» удалось увеличить число подписчиков с 6261 до 9030 человек всего за 9 дней (с 5.06 по 14.06), а «НГС24» с конца февраля по конец марта прибавил более 12 тысяч подписчиков. Аналогичный прирост показал и канал «Чита.Ру», правда, за более длительный срок — 5 месяцев. Что касается медиатитанов, то их статистика лишь подтверждает массовый «переезд» аудитории на новые ресурсы. Только цифры здесь уже внушительнее: Telegram-аккаунт «РИА Новости» за последние 5 месяцев вырос чуть более, чем на 1 миллион подписчиков, «ТАСС» прибавил 155 тысяч, «Комсомольская Правда» 91 тысячу.