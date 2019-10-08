Как анализировать аудиторию по методу персонажей

Мы очень часто говорим о том, что журналистам, редакторам, авторам, блогерам очень важно знать свою целевую аудиторию, уметь ее сегментировать, предсказывать ее информационные потребности и интересы.

Редакторы в целом даже не оспаривают этот тезис, пока… Пока дело не доходит до практической работы по описанию сегментов аудитории для конкретного медиа. Сначала в голову приходят обычные формулировки «соцдем» — разделения: «женщины 26-33, с высшим образованием, с доходом выше среднего и т. д. и т. п.». Мы пытаемся описать людей именно с точки зрения формальных критериев, которые, как нам и многим социологам кажется, что-то определяют в этом конкретном человеке.

Действительно, для социологии, для опросов, для классического исследования социально-демографические характеристики принципиально важны. Но мы занимаемся не социологией, мы занимаемся созданием медиапродуктов для людей. Поэтому «сколько человек зарабатывает» далеко не всегда является определяющим критерием для сегментирования аудитории.

КАК РАБОТАЕТ МЕТОД ПЕРСОНАЖЕЙ

Мы в «Силамедиа» и для своих проектов, и в консультировании используем другой метод. Он называется «метод персонажей», «метод типажей». Он пришел из веб-разработки, из проектирования интерфейсов. Чуть поработав напильником, мы адаптировали его для работы в редакциях.

В первую очередь нам нужно поверить в то, что люди разные. К сожалению, эта вроде бы очевидная, лежащая на поверхности мысль не всегда доходит до журналистов и редакторов. Люди разные, они живут в разных средах, они интересуются различными направлениями человеческой деятельности, жизни, у них разные ценности.

И в зависимости от этого люди реагируют на разные ключевые слова, кликают на разные заголовки, откликаются на разные темы, подписываются на разные рубрики, предпочитают разные форматы подачи информации.

До тех пор, пока мы пытаемся делать «одно издание о жизни города / региона для всех», пока центром нашего сайта является лента новостей, в которую льются сообщения по всем темам, люди не будут находить для себя актуальный контент, не будут активно делиться им в мессенджерах и рекомендовать подписаться на ваше издание.

Вопрос «для кого мы будем рассказывать эту историю?» является краеугольным в планировании и структурировании контента. Формат, который вы выбираете для своего материала, ракурс темы, стиль и структура публикации зависят от того персонажа, для которого вы пишете или снимаете свою историю. Не бывает читателя «вообще», не бывает пользователя «вообще». Всегда есть типичные представители сегмента аудитории. И чем более широкое тематическое поле вы освещаете, тем больше этих сегментов у вас будет.