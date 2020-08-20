Искусство харизмы #2. Как завоевать уважение

Испытывать волнение перед выступлением или общением с новыми людьми — нормально. Но есть некоторые приемы, которые помогут побороть неуверенность.

Эта часть посвящена подробному разбору языка тела и тому, как превратить неловкость в уверенность.

О чем говорит язык тела

Язык тела — сообщения, которыми люди обмениваются друг с другом посредством жестов, выражения лица, движений. Язык тела — разновидность невербальной коммуникации. Если вы внимательны, невербалика скажет вам о вашем собеседнике больше, чем он сам скажет о себе словами.

Язык тела говорит за нас раньше, чем мы успеем обдумать свои слова. И контролировать его сложнее, чем нашу речь: «Я могу не верить тому, что слышу, но как я могу не поверить, тому, что вижу». Например, самый распространенный жест в разговоре — взгляд на часы. Вам кажется, что ваш взгляд на часы никто не заметит. Но этот жест заметен всегда и трактуется как неуважение и нетерпение или отсутствие интереса к собеседнику.

Для того чтобы свести такие ситуации на ноль, предлагаю ознакомиться с несколькими психологическими приемами, которые помогут чувствовать себя увереннее и вызывать симпатию у окружающих людей.

1. Осмотр пространства. Представьте, вы говорите с кем-то и начинаете оглядываться. Ваш собеседник невольно начинает думать, что вам неинтересно его слушать, он скучный. И зачастую это происходит из-за того, что вы сами не пытаетесь сделать беседу увлекательной, интересной. Старайтесь полностью отдаваться беседе. Самым интересным в данный момент для вас должен быть разговор, который вы ведете.

2. Если вам хочется сменить собеседника, то не стоит оглядываться по сторонам. Смотрите за плечо собеседника.

Еще один прием, с которым вы сталкивались в детстве, — не позволяйте другим перебивать вас в разговоре с человеком. Когда вы ведете беседу, то вы должны полностью сфокусировать свое внимание на собеседнике. Если человек, который в ней не участвует, пытается вас перебить, то закончите первую беседу, а уже потом переходите к новой.

3. Опора на что-либо. Это замечание может играть как за вас, так и против вас. Если вы общаетесь с группой людей и комфортно опираетесь на какую-либо поверхность, то это говорит о вас, как о лидере данной компании. Человек, который комфортно опирается на что-то, становится центром, и все внимание фокусируется на нем. Но не стоит злоупотреблять данным методом. Используйте его в подходящий момент.

Не загоняйте человека в угол, не прячьте руки в карманы и не складывайте их. Не закрывайтесь в себе и будьте активно вовлечены в беседу. Из этого вытекает следующий прием.

4. Использование точечных и широких жестов. Руки — помогают показать ваш интерес к разговору. Движениями вы побуждаете людей фокусироваться на том, что вы говорите. Они являются хорошим дополнением к вашим словам. Широкие жесты показывают вашу уверенность, щедрость и открытость.

5. Вспышка бровями. Поднимание и опускание бровей — это показатель того, что вы испытываете к собеседнику симпатию и дружелюбность.

6. Стыд. Бывает, вы где-то, что-то перепутали и после это невольно опустили голову. Так вот, если вы опустите голову, то ваша ошибка покажется еще хуже. Вместо этого держите зрительный контакт, улыбнитесь и извинитесь ненавязчивым способом. Этот прием действует только при определенном контексте.

Как быстро завоевать уважение?

Журналист — это человек, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации. Но не стоит забывать, для кого он все это делает. Люди будут вас ценить и уважать за личные и профессиональные качества. И в этой части я расскажу, как быстро добиться уважения.

Чтобы завоевать уважение, нужно время. Его можно добиваться годами, показывать свою честность и заинтересованность в работе, выделяться характером. Но есть такие приемы, которые помогут завоевать его в кратчайшее время.

1. Первое, с чего мы начнем — это снова язык тела.

• Показывайте ладони. Когда вы о чем-то говорите или рассказываете, постарайтесь придать своему монологу энергии с помощью открытых ладоней. Скрывая их, вы подаете своему собеседнику неосознанный сигнал, что вы можете что-то скрывать. Поэтому вам могут начать меньше доверять. Так что не прячьте руки и активируйте уверенный язык тела.

• Не стойте на месте. Если мероприятие позволяет, то расхаживайте туда-сюда. Уверенно занимайте пространство вокруг себя.

Если вы будете использовать закрытый язык тела, то вы будете словно говорить: «я не уверен, что у меня есть право здесь находиться». Используя открытый язык тела, вы вызываете у человека чувство, что вас стоит выслушать.

2. Правило 3 секунд. С данным приемом я познакомился, когда смотрел интервью Тома Холланда (более известен в роле Человека-паука в фильме 2016 года). Он умело держит группу людей в беседе с помощью фокуса не более 3 секунд на каждом из участников. Таким образом он не обделяет внимание каждого участника компании.

• Если вы выступаете слушателем или у вас складывается диалог с одним человеком, то более длительный зрительный контакт вполне приемлем, поскольку вы фокусируетесь на определенном человеке.

3. Защищайте свое время. Допустим, если люди на начальном этапе отношений не пытаются предупредить вас, что они опоздают, это значит, что они не самого высокого мнения о вас. Немедленно пресекайте это. Если опоздание уже стало привычкой, то стоит вежливо, с пониманием попросить человека свести такие случаи на нет.

• Скажите этому человеку, что вы цените свое время, и ему стоит тоже его ценить.

4. Выдерживайте паузы. Этот пункт подойдет для публичных выступлений. Вы на работе, выступаете с какой-то презентацией или находитесь на каком-то публичном выступлении и вы с небольшим волнением,готовитесь выступать. Для того чтобы ваше выступление прошло «на ура», стоит прибегать к трем приготовительным процедурам: понаблюдайте за аудиторией (дождитесь пока все сфокусируют свое внимание на вас), сделайте глубокий вдох, начинайте.

5. Заканчивайте предложение сильно. Будьте уверены в своих изречениях.

В большой компании люди сильно возбуждены: часто друг друга перебивают, шутят, и это нормально. Но ошибкой будет, если вас перебили, сразу же замолчать и дать вас перекричать. Заканчивайте свое предложение, даже если вас перебили. Этим вы вызываете у человека чувство, что вас стоит выслушать. Что ваша мысль действительно ценна компании. Если вы не доводите свою мысль до логического завершения, значит, она не несет никакой ценности группе.

6. Делитесь своими ценностями. Иногда мы сталкиваемся с тем, что люди нас не понимают. Так начните делиться с ними вашими ценностями.

Помогите открыть людям то, что без вас бы они не узнали.

7. Не молчите, если кто-то поступает неправильно. Весьма противоречивый пункт, но стоит о нем сказать. Протест против чего-либо может помочь вам завоевать уважение людей.

В заключение — небольшое наставление, услышанное мной от одного из мудрейших людей, с которым мне только приходилось работать: «Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед».