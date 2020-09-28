Стоило ли повторно публиковать карикатуры в журнале Charlie Hebdo?

Журнал Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда в память о начале суда над подозреваемыми в причастности к терактам, которые произошли пять лет назад и унесли жизни 12 человек. Вероятно, нового адреса террорист не знал, поэтому бросился на людей в нескольких сотнях метров от бывшего здания редакции.

Связь сегодняшних событий с событиями пятилетней давности легко установить, потому что адрес новой редакции Charlie Hebdo держится в секрете, а журналистов охраняют сегодня более 80 сотрудников полиции.

После того страшного события прошло больше пяти лет. Казалось, что в 2015 году все закончилось. В крупнейших городах Франции прошли масштабные манифестации против терроризма в поддержку свободы слова. Люди разных возрастов из Франции, Израиля, Турции, Алжира, Марокко шли по улицам Парижа, держа в руках карандаши и ручки — главное оружие журналистов. «Я — Шарли», — скандировали они.

Реакция на события в Париже вызвала тогда разные отклики как во всем мире, так и в российском обществе, что говорит о том, что нравственная оценка на то или иное событие всегда основана на тех ценностях, которые помогают человеку занять определенную позицию.

Российский политик Сергей Митрохин сказал, что систематическая публикация карикатур на Мухаммеда мотивируется защитой либеральных ценностей — свободы слова, самовыражения, но в ее отстаивании нужно избегать излишней прямолинейности. «Я не сторонник введения наказания за такие вещи, как карикатуры на Мухаммеда. Я вообще сейчас не о законах говорю, а о ценностях. И вывод состоит в том, что не отстаивали карикатуристы из Charlie Hebdo в полном объеме европейские ценности. Они сделали совершенно другое: провели эксперимент по гипертрофированному отстаиванию одних европейских ценностей в ущерб других».

Журналистка Евгения Альбац обратилась к истории Франции, сказав, что там существует особая традиция карикатуры, она ведет отсчет со времен Великой Французской революции. Карикатура — это тот символ, который позволил французам очень болезненно, очень тяжело отказаться от абсолютной монархии, перейти к республике. «Это важнейшая вещь не только для Франции, но и для Европы, которая так тяжело расставалась с идеями абсолютизма и абсолютистской монархии. Свобода, равенство, братство — это слоганы Французской революции. Это важнейшая самоидентификация тех французов, кто придерживается идеи республики».

Размышляя сегодня над тем, стоило ли повторно публиковать карикатуры в журнале Charlie Hebdo, нам, вероятно, надо ответить на один вопрос, который сегодня одинаково остро стоит перед россиянами, белорусами и многими другими народами: является ли свобода слова высшим приоритетом в иерархии системы ценностей?