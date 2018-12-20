Печатный путеводитель по городу принес местному онлайну-изданию 100 тысяч долларов

В то время как бывалая пресса бороздит просторы интернета, онлайн-издание из Северной Каролины, Charlotte Agenda, поступило совсем наоборот, выпустив печатную версию путеводителя по родному городу. Он адресован вновь прибывшим жителям и гостям города. Проект оказался настолько успешным, что принес изданию 100 тысяч долларов — весьма внушительная прибавка в миллионный бюджет небольшого местного СМИ.

Модель издания проста: это глянцевый каталог-путеводитель по городу, с адресами фирм и учреждений, адресованный тем, кто приезжает в Шарлотт, и отвечающий на все их вопросы. В каталог собрали рекламу. Тираж — десять тысяч. Распространение — в жилых комплексах, через риелторские фирмы и в присутственных местах. Путеводитель можно также купить за 20 долларов.