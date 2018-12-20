Рынок

Печатный путеводитель по городу принес местному онлайну-изданию 100 тысяч долларов

Теги: 
медиарецепты

Каталог-путеводитель — хорошая идея для заработка

В то время как бывалая пресса бороздит просторы интернета, онлайн-издание из Северной Каролины, Charlotte Agenda, поступило совсем наоборот, выпустив печатную версию путеводителя по родному городу. Он адресован вновь прибывшим жителям и гостям города. Проект оказался настолько успешным, что принес изданию 100 тысяч долларов — весьма внушительная прибавка в миллионный бюджет небольшого местного СМИ.

Модель издания проста: это глянцевый каталог-путеводитель по городу, с адресами фирм и учреждений, адресованный тем, кто приезжает в Шарлотт, и отвечающий на все их вопросы. В каталог собрали рекламу. Тираж — десять тысяч. Распространение — в жилых комплексах, через риелторские фирмы и в присутственных местах. Путеводитель можно также купить за 20 долларов.

100 тысяч долларов — весьма внушительная прибавка в миллионный бюджет небольшого местного СМИ

В общем, никаких особенных know-how не было. Сработали, пожалуй, два фактора: приток в город новых жителей, а также хорошие связи сайта с местным бизнесом, позволившие продать спонсорство.

Кроме рекламы каталог содержит и полезную редакционную часть: материалы о городе и советы по разным жизненным ситуациям. Вероятно, на успехе проекта сказалась и тематическая направленность именно на тех, кто приезжает в Шарлотт и имеет совершенно понятный набор насущных вопросов и интересов. На вопрос о том, чем таким особенным путеводитель Charlotte Agenda отличается от сервисов типа Yelp или Yellowpages, редактор сайта ответил: «Вкусом».

Фото: charlotteagenda.com
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от
20 декабря 2018

Дек 20, 2018

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