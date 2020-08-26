Часть сотрудников «Яндекса» покинули Минск после обысков в компании

Часть сотрудников «Яндекса» уехали из Минска после обысков в компании, сообщили в пресс-службе интернет-компании.

«Некоторые сотрудники уехали из города», — сообщили в пресс-службе компании, отметив, что «в минском офисе работает около 300 человек».

В то же время в компании подчеркнули, то сам офис, как и другие офисы Яндекса, уже несколько месяцев закрыт для посещения.

«Поэтому все сотрудники "Яндекса" работают на удаленном режиме», — сообщили в компании.

Ранее издание The Bell сообщило, что «Яндекс» «на прошлой неделе вывез из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома».

В середине августа в компании сообщали об обысках в офисах «сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь». Отмечалось, что в протоколах обысков тогда не были детализированы какие-либо основания для следственных мероприятий.