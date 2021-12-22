Общительный ИИ: особенности работы и перспективы чат-ботов

Чат-боты становятся все популярнее: их используют в качестве консультантов, помощников и просто для того, чтобы создавать мемы. Как чат-боты создают друг друга, могут ли они помочь в работе журналиста и почему разработчик должен понимать боль своей аудитории — об этом и многом другом рассказали спикеры на предновогоднем митапе кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ.

Бототворчество

Василий Николаев, java-разработчик Grid Dynamics, считает, что в современной журналистике возникают трудности при сборе статистических данных. Чтобы охватить большую аудиторию и обработать результаты опросов, нужно потратить много сил и времени. Чат-боты же позволяют вычленять из диалогов с пользователями нужную информацию, чтобы потом создавать на ее основе инфографику. По словам эксперта, это значительно упрощает неспециалистам работу с данными.

На примере бота, принимающего заказы на покупку рубашек, Василий Николаев показал механизмы работы подобных программ, а также рассказал о сервисе Dialogflow. В боты, созданные с его помощью, встроен алгоритм распознавания естественного языка. Это позволяет получать данные из неформальных ответов, даже с ошибками, и повышает гибкость сценариев.

Важно отметить, что работать с Dialogflow можно даже без навыков программирования. Благодаря понятности и удобству официальных гайдов Google создание работающего чат-бота займет всего 3-4 часа. При этом, отметил спикер, обработка одного полноценного сценария диалога в рамках системы может стоить от 0,003% или 0,007% долларов.

Чат-боты сейчас и в будущем

Учащийся магистратуры факультета прикладной математики и процессов управления СПбГУ Леонид Романычев рассказал, что представляют собой чат-боты:

«Любое приложение состоит из трех вещей: frontend — интерфейс, то, что клиент видит; backend — внутренняя логика работы; базы данных, которые потом анализируются. Чат-бот устроен по такой же схеме, только без frontend’а».

Спикер отнес к преимуществам чат-ботов их представленность на всех основных платформах и сниженную за счет исключения интерфейса стоимость разработки. Самым удобным пространством для работы с чат-ботами, по его мнению, является Telegram. Для регистрации в нем бота достаточно написать специальному чат-боту — Botfather. К преимуществам платформы также отнесли наличие специальных библиотек для разработчиков и «продуманность» функционала:

А вот Instagram специалист считает неудобным. Работу усложняют отсутствие кнопок в опросах, необходимость пройти многоэтапную регистрацию в Facebook и очень низкая скорость работы.

Леонид Романычев рассказал участникам митапа про сервис Botmother, для работы с которым также не требуются навыки программирования. Достаточно подобрать кнопки, отвечающие за соответствующие действия бота, и выстроить между ними связи. Таким образом, даже студент-первокурсник может создавать мультиплатформенных чат-ботов.

Но есть и свои ограничения. Во-первых, стоимость: за одного бота в месяц придется заплатить 2000 руб. Во-вторых, отметил спикер, Botmother — не самый гибкий инструмент, и работа с более сложными алгоритмами требует использования других программ.

«Все, что можно автоматизировать, нужно автоматизировать», — такой девиз Леонид Романычев определил для современного бизнеса. Он пояснил, что в настоящее время компании все чаще используют чат-ботов и активно инвестируют в разработку новых способов снизить затраты на рутинные процессы. Например, Сбербанк год как представил своего голосового ассистента «Салют» и предоставил разработчикам возможность создавать для него новые приложения.

Сердце чат-бота — боль аудитории

Преподаватель РГГУ и ВШЭ Максим Корнев рассказал об устройстве чат-бота «Эли», созданного в рамках большого проекта ЮНЕСКО.

Эли — бот, дающий краткие ответы на вопросы, связанные с актуальными для подростков темами: здоровья, отношений, сексуального воспитания, семьи и другими. Также бот должен был отправлять пользователям ссылки на компетентные источники и рекомендовать пройти консультацию у врача при необходимости.

Что интересно, написание текстов для Эли потребовало создания отдельной редакции. Лучшие диалоговые цепочки создавались SMM-специалистами, блогерами и студентами, имеющими опыт работы с медицинской тематикой. Уже готовые тексты проверялись специалистами — врачами и психологами.

По словам эксперта, пример Эли показывает, что чат-бот — это техническое решение, связанное с личной болью живого человека, понять которую помогают специальные навыки журналиста. С этим утверждением согласились Леонид Романычев и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций Камилла Нигматуллина.

При этом, отметил Максим Корнев, в будущем студенты факультета журналистики могут реализовать себя в создании интерактивных баз данных, решающих проблемы людей:

«Навыки работы с чат-ботами и другими техническими решениями — это одна из сильных сторон современного медиаспециалиста».