Чечня предложила запретить СМИ указывать национальность преступников

Парламент Чечни внесет в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности и вероисповедания преступников, передает ЧГТРК «Грозный». Региональные депутаты предложили ввести административную ответственность за нарушение, какую именно — не указывается.

Автором законопроекта стал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Запрет объясняется необходимостью сохранения «межнационального и межконфессионального согласия и мира» в России. «В СМИ и социальных сетях все чаще размещаются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы, подстрекают к ограничению их прав или к насильственным действиям против них», — говорится в пояснительной записке.

Автор документа считает, что эта информация «порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов». В документе говорится, что по Конституции государство должно охранять достоинство личности и «ничто не может быть основанием для его умаления».

В сообщении ЧГТРК «Грозный» отмечается, что каждое необдуманное слово в многонациональной и многоконфессиональной России «может стать детонатором социального взрыва», привести к разжиганию вражды и «непредсказуемым последствиям для всей страны».