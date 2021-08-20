Антон Чехов — журналист

Начало пути

Журналистская деятельность А. П. Чехова началась в 80-х годах XIX в., когда в России было стремительное развитие юмористической журналистики, которая была рассчитана на удовлетворение вкусов мещан и обывателей. В 1880 году в журнале «Стрекоза» появляется произведение «Письмо к ученому соседу» — это первая работа Чехова, опубликованная в печати.

Семь лет он сотрудничал с юмористической прессой: журналами «Стрекоза», «Осколки», «Будильник», «Зритель» и некоторыми другими. Чтобы проявить себя в подобных изданиях, юмористу нужно было уметь обличать злых тещ, обжор, модников, невежественных купцов и начальство не выше дворника.

Работа в московском «Будильнике»

Чехов не был революционером или политическим деятелем, но также он не был аполитичным. Писатель отрицательно относился к политической обстановке, которую наблюдал в России, буржуазному либерализму, социальному неравенству и т. д. Это заметно в его ранних публикациях.

Постоянно сотрудничал Чехов с московским журналом «Будильник». Длительный период работы писателя с изданием основывался на нескольких факторах:

• наряду с развлекательными материалами, журнал освещал жизнь провинции, показывая ее бедность, критикуя дворянскую политику

• журнал писал о положении крестьянства,

• «Будильник» говорил о тяжестях отработки и защищал уволенных рабочих,

• издание интересно освещало театральную жизнь,

• авторы обсуждали вопросы мировой политики.

В «Будильнике» Чехов опубликовал роман «Ненужная победа», рассказы «Корреспондент», «Марья Ивановна» и другие произведения.

Петербургский журнал «Осколки»

Молодой Чехов был также тесно связан с петербургским юмористическим еженедельником «Осколки». Там писатель ввел фельетонное обозрение — «Осколки московской жизни». Автор обозревал недостатки общественной и частной жизни, быта Москвы того времени.

В фельетонах можно было найти отклики на театральную и литературную жизнь города, обличение судебных и железнодорожных непорядков, жульнических махинаций страховых обществ. За три года работы Чеховым было написано 50 фельетонов-обозрений. Он стал неким «журнальным чернорабочим», молодой автор писал много и не пренебрегал работой.

Газета «Новое время»

Путь в «большую» журналистику для Чехова лежал через газету «Новое время» А. С. Суворина. В 1886 году там был напечатан его рассказ «Панихида», с тех пор началось сотрудничество Чехова с изданием. Кроме того, автор опубликовал путевые очерки «Из Сибири», ряд статей, рецензий, злободневных заметок. В «Новом времени» Чехов ценил масштаб и широкую распространенность, поэтому для него было возможным выражать свои гуманистические и демократические взгляды, сохраняя идейную самостоятельность.

Журнал «Русская мысль»

Именно в «Русской мысли» напечатаны многие произведения писателя: «Палата № 6», «Дама с собачкой», «Три сестры» и другие. Книгу «Остров Сахалин» печатали в журнале как путевые заметки с 1893 до первой половины 1894 г. Всего было опубликовано 19 очерков.

Поездка на Сахалин

В 1890 году Чехов отправился в поездку на остров Сахалин, результатом которой явилась его книга очерков «Остров Сахалин». В этом путешествии писатель проявил лучшие качества журналиста: наблюдательность, собранность, строгость в отборе фактов. Письма Чехова с дороги — яркий примером дорожной корреспонденции.