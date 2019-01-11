Диалог, перешагнувший за век: Виталий Челышев

— Работая постановщиком на ТВ, впервые увидел в приемной главреда журнал ЖУРНАЛИСТ. Но секретарша не дала. Поступил в МГУ на журфак в 1968 году и в библиотеке универа впервые смог сесть и почитать в читальном зале. Мне понравилось все.

КАКИЕ РУБРИКИ, АКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТА ЗАПОМНИЛИСЬ?

— Журнал не был похож на другие. Емкие короткие материалы. Дискуссии! Фотографии. Иногда едкие тексты. Советы. Верстка особая! Люди не только с журналистского олимпа, но и из провинции. И невиданное: журнал защищал журналистов. Это был наш олимп, на котором обитали боги. Не предполагал, что целых 11 лет буду работать заместителем главреда ЖУРНАЛИСТА — рядом с мэтрами Валентином Кузнецовым, Никитой Вайноненом, Геннадием Мальцевым, который и пригласил меня в журнал, за что ему всегда буду благодарен.

Открою секрет: ЖУРНАЛИСТ всегда был школой — не только для тех, кто его читал, но и для тех, кто в нем работал. Для меня, в частности. Надеюсь, что мои разделы «СМИ и общество» (правозащита и аналитика), «Мухи в паутине» (интернет), «Клуб молодых журналистов», сайт журнала, который я вел и который был награжден «Золотым гонгом», кому-то помогли.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖУРНАЛИСТУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Пусть наш прекрасный олимп — 105-летний журнал помогает определиться в профессии и сделать её эффективной. Ничто не вечно под луной. Кроме ЖУРНАЛИСТА, конечно.