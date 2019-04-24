Челябинский сайт запускает проект «Письма 1943-го»

В Челябинской области нашли не доставленные письма с фронта, датированные 1943 годом. Несколько лет они пролежали в земле в подвале старого отделения почты в Чебаркуле.

Сейчас краеведы разыскивают родственников тех, кто писал письма домой. О чем писали друг другу южноуральцы и как сложилась судьба тех, кому они были адресованы, портал 74.ру расскажепт в проекте «Письма 1943-го». Три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — в 9.00 на портале будут публиковаться забытые письма о боях, любви и даже НКВД.

Иллюстрации: 74.ru