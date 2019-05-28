Челябинский журналист станет главным редактором новостного портала в Эстонии

Со следующей недели уроженец Челябинска Андрей Шумаков станет главным редактором русского Delfi — одного из ведущих новостных порталов Эстонии. До этого он работал редактором журнала Jana.

Урмо Соонвальд, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht:

У Андрея есть опыт и умения, как увеличить количество и качество оригинального контента на русском языке и найти новые журналистские возможности для доведения нашего творчества до тех читателей, которые сегодня еще не открыли для себя нас. Перед новым главным редактором много захватывающих вызовов, и я знаю, что Андрей готов к этому.

По словам Андрея Шумакова, его задача на новом рабочем месте усилить лидерские позиции портала в русскоязычной медиасреде.

Рифат Абдрашитов, заведующий сектором проектных технологий областной научной библиотеки:

Я очень рад, что Андрей так о себе заявил. Он очень хорошо показывал себя в Челябинске и отлично работал как спортивный журналист в столице. Сам по себе Андрей эрудированный, толковый и приятный в общении парень. Можно его только поздравить.

Отметим, Андрей Шумаков имеет богатый опыт работы в медиа-среде. За его плечами 20-летний стаж работы в печатных и электронных СМИ. К примеру, ранее он возглавлял российский онлайн-портал Sovsport.ru и занимался развитием соцсетей телеканала ETV+.