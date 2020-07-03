Четверть брендов готовы отказаться от рекламы в социальных медиа

На фоне бойкота Facebook Всемирная федерация рекламодателей (WFA) провела опрос среди своих членов относительно планов по продвижению на социальных платформах. Согласно исследованию, 5% уже сняли бюджеты, а 26% готовы последовать их примеру

При этом 41% не определились с дальнейшими планами. Еще 17% вряд ли откажутся от рекламы в соцсетях, для 12% такой сценарий невозможен. Опрос проводился среди топ-менеджеров 58 компаний, чьи совокупные рекламные расходы составляют $92 млрд.

Более половины брендов обсуждают проблемы, связанные с внутренней политикой и разжиганием ненависти, напрямую с площадками. Остальные (48%) предпочитают действовать через посредников вроде отраслевой организации Global Alliance for Responsible Media. 13% предпринимают конкретные шаги — инвестируют в площадки, основанные меньшинствами, работают над ситуацией внутри компании, запускают мониторинг платформ. Некоторые пересматривают роль социальных медиа в своем медиамиксе.

«Ни один бренд не хочет ассоциироваться с разжиганием ненависти. Как основные инвесторы экосистемы социальных платформ рекламодатели имеют право голоса, который должен быть услышан. Мы готовы вместе с платформами работать над улучшениями, которые принесут пользу обществу, рекламодателям и им самим. Проблему необходимо решить быстро, поскольку из вызова, брошенного медиа, она превратилась в предмет для обсуждений на советах директоров многих компаний», — заявил глава WFA Стефан Лерке.

Кампания Stop Hate for Profit, направленная против Facebook, началась в середине июня и на сегодняшний день привлекла сотни брендов. В их числе — Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Pfizer, Adidas.