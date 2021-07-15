Четыре телеканала в Грузии возобновили вещание, прекращенное из-за бойкота

Грузинские телеканалы «Мтавари архи», «ТВ Пирвели», «Формула» и «Кавкасия» в четверг возобновили вещание, которое ранее прервали на сутки с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Вместо эфира они показывали имена журналистов, фотографов и операторов, которые пострадали на акциях в поддержку ЛГБТ-сообщества в Тбилиси.

5 июля в результате нападения радикально настроенных сторонников традиционных ценностей погиб оператор «ТВ Пирвели» Александр Лашкарав. Всего пострадало более 50 журналистов.

Участники акций протеста считают, что премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал противников ЛГБТ-сообщества.