Минпросвещения готовит поправки в закон о защите детей от вредной информации

Министерство просвещения готовит поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», призванные предотвратить распространение контента, склоняющего детей к действиям, которые представляют угрозу их здоровью, а также здоровью других людей.

Уведомление о разработке поправок опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения также предлагается внести в закон «О рекламе».

Как отмечается в уведомлении, согласно действующему законодательству, в перечень информации, распространение которой среди детей запрещено, включен контент, побуждающий к совершению действий, которые представляют угрозу жизни и здоровью, в том числе, самоубийству.

С учетом новых вызовов и угроз в современном обществе предлагается предусмотреть запрет на распространение среди детей контента, как побуждающего, так и склоняющего их к совершению действий, которые угрожают не только их жизни и здоровью, но и жизни и здоровью других людей.