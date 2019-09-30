Что можно публиковать о детях в СМИ

Для начала журналистам нужно запомнить общее правило, которое поможет ориентироваться при публикации информации о детях: чаще всего нужно брать разрешение у родителей (опекунов, попечителей). Именно у них, а не у директора школы, учителя или воспитателя. Такую ошибку часто допускают фотокорреспонденты и операторы, которые, к примеру, приходят снимать школьников во время урока. Согласовав посещение школы с директором, они считают, что автоматически получили разрешение публиковать фото детей. Но это не так.

Исключение здесь может составлять работа в детских домах, где живут воспитанники, чьи родители лишены родительских прав. В этом случае разрешение на публикацию действительно дает руководство учреждения.

СНИМАЕМ ВИДЕО, ДЕЛАЕМ ФОТО

Самый необдуманный поступок, который может совершить бильдредактор, — поставить к тексту случайную фотографию. Но, как ни странно, такие случаи до сих пор встречаются.

Несколько лет назад в Центр защиты прав СМИ обратилась редакция белгородского издания. К ней подали иск родители ребенка, чьей фотографией был проиллюстрирован текст о вреде чрезмерных физических нагрузок для детей. Публикация имела характерный заголовок «Сила есть — ума не надо». На фото маленький ребенок пытался поднять штангу. Фотография лежала в архиве редакции и дождалась своего часа. Никто не подумал о последствиях. Родители возмутились. Юристы рекомендовали единственный путь — заключить мировое соглашение с родителями. Редакция так и поступила, и конфликт был исчерпан.

Возвращаясь к общему правилу, напомним: публикация изображений детей на фото и видео согласовывается с родителями. Но есть несколько исключений, которые облегчают жизнь редакций:

1. Наличие общественного интереса.

В этом случае редакция или автор должны быть готовы доказать, что без публикации изображения конкретного ребенка было бы невозможно раскрыть общественно значимую проблему. На практике такие случаи встречаются редко. Будьте осторожны: обсуждение даже самых острых проблем обычно не требует обязательно публиковать фото ребенка, оказавшегося в центре внимания по той или иной причине.

2. Съемка проходит в публичном общедоступном месте, при этом ребенок — не основной объект изображения.

Сюда относятся, как правило, концерты, спортивные соревнования, утренники, линейки, выпускные и подобные им мероприятия. Главная юридическая сложность здесь в том, что не всегда понятно, является ли место проведения праздника общедоступным. Сейчас территории школ и детских садов имеют пропускной режим и поэтому не являются общедоступными. Поэтому обращайте внимание на условия доступа на место проведения мероприятия в каждом конкретном случае.