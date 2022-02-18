Детская пресса: аудитория и перспективы

Сегодняшние дети растут в эпоху, которая сильно отличается от времен их родителей, бабушек и дедушек. Численность поколения Альфа, представителям которого сейчас менее 10 лет, — 18 миллионов. И они уже задают новые модели потребительского поведения. Это мир интерактивных медиа, где цифровые устройства быстро становятся инструментами культуры — дома, в школе, на работе и в обществе.

Технологический аппарат для общения, совместной работы, социальных сетей и пользовательского контента меняет культуру и медиа. Темпы и масштабы этих изменений настолько стремительны, что общество переживает перелом почти столь же значительный, как тот, когда произошел переход от устной речи к письменной грамотности.

Преобладание электронных средств массовой информации в жизни маленьких детей означает, что они проводят все больше времени перед экранами всех видов, включая телевизоры, компьютеры, смартфоны, планшеты, портативные игровые устройства и игровые консоли и т.п., и взаимодействуют с ними.

Различие между устройствами, контентом и пользовательским интерфейсом размыто благодаря мультитач-экранам и технологиям, которые обнаруживают движения ребенка и реагируют на них.

По данным компании Mediascope, около 97% несовершеннолетних зрителей 4–17 лет в городах с населением более ста тысяч смотрят телевизор хотя бы раз в месяц, а 50% детей — каждый день. На просмотр они тратят в среднем 1 час 42 минуты в сутки.

Между тем именно печатные журналы для детей прежде всего формируют привычку к чтению, читательскую культуру.

Активные потребители

Но традиционное печатное издание (с устоявшимся в русской детской периодике набором рубрик, где представлены проза, поэзия, публицистика, научно-популярные материалы из разных областей знаний, задания на смекалку — и не только традиционные кроссворды, но и шарады, головоломки, загадки, языковые игры и логические задачи — и обязательно разделы, предполагающие ручной труд, творчество, переписку) подразумевает совместное чтение и совместное творчество детей и родителей! К такому времяпрепровождению сегодня готов не каждый родитель, и, оправдывая свою отстраненность нежеланием ребенка читать, подсовывают ему очередной гаджет.

Однако, вопреки стереотипу, дети являются потребителями самых разных типов контента: печатного (77%), игрового (71%), музыкального (42%) и др. Исследования Института современных медиа (MOMRI) показывают, что дети в раннем возрасте из пассивных потребителей превращаются в активных и уже в 3—5 лет начинают влиять на выбор контента и товаров (95% родителей говорят об участии детей 3—5 лет в выборе). То есть дети все еще готовы читать и активно читают печатные издания.

И этим надо воспользоваться.

Современному ребенку сложно автоматически перейти с интернет-контента, наполненного видео, картинками и интерактивом, к классическим книгам, где нужны усидчивость, умение вчитываться и анализировать текст. Здесь и приходят на помощь детские СМИ, они являются своеобразным «промежуточным звеном».

Ведь доказано (исследование Дартмутского колледжа и университета Карнеги—Мелона), что информация с бумажного носителя воспринимается лучше, чем с электронного. Уровень концентрации внимания и, соответственно, количество правильных ответов на различные вопросы на 22 процента выше у тех, кто читал бумажный вариант текста.

К тому же имеет значение размер листа бумаги (или экрана). Оптимальный для человеческого глаза формат близок к А4, обычному листу печатной бумаги. На нем сразу видна структура текста, все его абзацы.