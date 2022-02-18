Детская пресса: аудитория и перспективы

Когда СМИ хорошо знает свою аудиторию, оно будет точно попадать в нее и потому не оставит читателей равнодушными. Особенно если эти читатели — дети
Сегодняшние дети растут в эпоху, которая сильно отличается от времен их родителей, бабушек и дедушек. Численность поколения Альфа, представителям которого сейчас менее 10 лет, — 18 миллионов. И они уже задают новые модели потребительского поведения. Это мир интерактивных медиа, где цифровые устройства быстро становятся инструментами культуры — дома, в школе, на работе и в обществе.
Технологический аппарат для общения, совместной работы, социальных сетей и пользовательского контента меняет культуру и медиа. Темпы и масштабы этих изменений настолько стремительны, что общество переживает перелом почти столь же значительный, как тот, когда произошел переход от устной речи к письменной грамотности.
Преобладание электронных средств массовой информации в жизни маленьких детей означает, что они проводят все больше времени перед экранами всех видов, включая телевизоры, компьютеры, смартфоны, планшеты, портативные игровые устройства и игровые консоли и т.п., и взаимодействуют с ними.
Различие между устройствами, контентом и пользовательским интерфейсом размыто благодаря мультитач-экранам и технологиям, которые обнаруживают движения ребенка и реагируют на них.
По данным компании Mediascope, около 97% несовершеннолетних зрителей 4–17 лет в городах с населением более ста тысяч смотрят телевизор хотя бы раз в месяц, а 50% детей — каждый день. На просмотр они тратят в среднем 1 час 42 минуты в сутки.
Между тем именно печатные журналы для детей прежде всего формируют привычку к чтению, читательскую культуру.
Активные потребители
Но традиционное печатное издание (с устоявшимся в русской детской периодике набором рубрик, где представлены проза, поэзия, публицистика, научно-популярные материалы из разных областей знаний, задания на смекалку — и не только традиционные кроссворды, но и шарады, головоломки, загадки, языковые игры и логические задачи — и обязательно разделы, предполагающие ручной труд, творчество, переписку) подразумевает совместное чтение и совместное творчество детей и родителей! К такому времяпрепровождению сегодня готов не каждый родитель, и, оправдывая свою отстраненность нежеланием ребенка читать, подсовывают ему очередной гаджет.
Однако, вопреки стереотипу, дети являются потребителями самых разных типов контента: печатного (77%), игрового (71%), музыкального (42%) и др. Исследования Института современных медиа (MOMRI) показывают, что дети в раннем возрасте из пассивных потребителей превращаются в активных и уже в 3—5 лет начинают влиять на выбор контента и товаров (95% родителей говорят об участии детей 3—5 лет в выборе). То есть дети все еще готовы читать и активно читают печатные издания.
И этим надо воспользоваться.
Современному ребенку сложно автоматически перейти с интернет-контента, наполненного видео, картинками и интерактивом, к классическим книгам, где нужны усидчивость, умение вчитываться и анализировать текст. Здесь и приходят на помощь детские СМИ, они являются своеобразным «промежуточным звеном».
Ведь доказано (исследование Дартмутского колледжа и университета Карнеги—Мелона), что информация с бумажного носителя воспринимается лучше, чем с электронного. Уровень концентрации внимания и, соответственно, количество правильных ответов на различные вопросы на 22 процента выше у тех, кто читал бумажный вариант текста.
К тому же имеет значение размер листа бумаги (или экрана). Оптимальный для человеческого глаза формат близок к А4, обычному листу печатной бумаги. На нем сразу видна структура текста, все его абзацы.
А главная причина «утраты у детей и подростков интереса к чтению» заключается в том, что детям «нечего читать»: родители лишили их выбора, не предлагая и не представляя ребенку весь спектр имеющихся на рынке изданий.
Для младших школьников
Между тем, по данным Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), в России около 150 СМИ для детей (совокупный тираж которых около 3 млн экземпляров), а в детском каталоге «Почты России» — 114 журналов и газет для детей и подростков.
При этом 90% изданий — для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Газеты и журналы для этой аудитории выходят почти в каждом крупном городе. И это не только московские «Классный журнал», «Мурзилка» или «Чудеса и приключения — детям», но и «Бералла» (Грозный), «Би кинь» (Сыктывкар), «В гостях у доброй сказки» (Таганрог), «Вверх тормашками» (Звенигород), «Веселый затейник» (Москва), «Жар-птица» (Екатеринбург), «Карамельки» (Таганрог), «Кече-Солнышко» (Йошкар-Ола), «Мурр+» (Калининград), «Радуга» (Сыктывкар), «Саша и Даша» (Нижний Новгород), «Саша и Маша: 1000 приключений» (Смоленск), «Сибирячок» (Иркутск), «Симбик» (Ульяновск), «Сказочный патруль» (Москва), «Чердобряк» (Пенза), «Читайка» (Москва), «Чудесные странички» (Йошкар-Ола) и др. Журналы красивые, познавательные, забавные. Многие из них выходят на национальных языках, их поддерживают местные органы власти.
А вот для подростков у взрослых почти не находится слов. Да, это самая сложная, но и самая важная возрастная группа. Сегодня нельзя назвать достойного преемника советских журналов «Пионер» и «Костер» (хотя последний еще издается, но только благодаря энтузиазму редакции), сочетавших информацию из разных областей знаний с художественной прозой и поэзией и развлекательно-развивающими материалами.
Региональные издатели еще пытаются охватить этих читателей. Но и здесь такие журналы можно пересчитать по пальцам одной руки: «Волшебный» (Смоленск), «Пять углов» (Санкт-Петербург), «Йолога» (на национальном языке, Республика Коми).
Такая ситуация складывается как раз потому, что сегодняшний тинейджер не удовлетворится среднего качества полиграфией или отсутствием интерактивной подачи в медиа. А для высокого качества контента и современных технологических решений издателю необходимо серьезное финансирование.
Поэтому детские и юношеские медиа определенно должны иметь ряд государственных преференций и дистрибутироваться во все детские библиотеки и книжные магазины страны.
А самые удачные примеры СМИ для детей всегда можно увидеть на фестивале «Волшебное слово». В 2021 году на одноименный конкурс было подано 118 заявок. Примечательно, что среди конкурсантов — восемь изданий-долгожителей (существуют более 25 лет) и два новичка (первый выпуск издания был в 2020 году). Фестиваль проводится СППИ ГИПП и уже семь лет собирает издателей детских газет и журналов для обмена опытом и просто для укрепления общей веры в то, что история детских печатных медиа еще не закончена. Все только начинается!