Что может предложить журналистика детям, воспитанным гаджетами

Теги: 
детские СМИ
золотой фонд прессы

Своими соображениями по этому поводу делится эксперт проекта «Золотой фонд прессы», старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ Марина Князева

Да и есть ли он, современный мир детства? Его границы повсеместно нарушаются. Впервые в жизнь приходит поколение, которое формируется в густом и непрозрачном «бульоне», выкипающем на сильном информационном огне.

Нужно вывести ребенка из неконтролируемого стихийного плавания по волнам информации, из сиюминутного «хочется», и научить строить собственную систему представлений, мнений, ценностей, умений. То есть вырастить из ребенка не пассивного потребителя, а активного соавтора.

Цель современной детской качественной журналистики — научить ставить задачи — искать ответы — понимать — чувствовать. И именно СМИ становятся инструментом развития ребенка в сетевом контексте.

Детские СМИ, присланные на экспертизу, были очень разными. У каждого издания свое лицо, свои задачи, свои «метки». Обширная география: Екатеринбург, Иркутск, Барнаул, Тюмень, Грозный, Москва. И каждое нашло свой особый путь в мир современного детства.

ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ — НАУЧИТЬ СТАВИТЬ ЗАДАЧИ, ИСКАТЬ ОТВЕТЫ, ПОНИМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ

Я разделила методологию построения пути в этих изданиях на два типа: издание как проект и издание как событие. Событийность — общая платформа журналистики: «взрослые» СМИ исследуют события, «детские» — сами становятся ими.

 

«САМИ» — детско-юношеская газета в Алтайском крае — делается целиком или почти целиком усилиями подростков, которых объединил Барнаульский городской детско- юношеский центр. Дети, в основном ученицы старших классов, пишут серьезно и вдумчиво. Одно из удачных изобретений газеты — проведение журналистского пленэра. Группы выезжают на место и там учатся отражать увиденное в журналистских материалах. Это газета-клуб, газета-мастерская, она идет по пути внередакционной работы для объединения вокруг себя подростков города, систематизируя мир через проект и событие, пробуждая в детях творческую реакцию.

 

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА», Екатеринбург, — более скромная газета, притулилась при взрослом издании, но и она ставит перед собой весьма значимые задачи — формирование того, что издавна называлось «творческая личность».

При газете работает ЛУНА — «Лаборатория Уникальных Навыков». Авторский состав «СверхНовой эры» разнообразен: подростки, взрослые, студенты факультета журналистики УрФУ.

 

Иркутский журнал «ВОТ ЭТО ДА!» — просветительской направленности. Как правило, номер начинается с того, чем классические СМИ заканчиваются, — рекомендацией книг для прочтения. Привлекает внимание не только к новинкам, но прежде всего к мировой классике, и не только приключенческой. Здесь находится место и журналистским экспериментам (журналистка редакции влезла в шкуру школьника и попыталась сдать ЕГЭ), и рассказам о героях, и истории родных мест. В непосредственной, живой, красочной форме газета рассказывает о профессиональной ориентации, людях разных профессий.

 

Московское издание «ПОНИМАШКА» — калейдоскоп заданий и игр с развивающим контентом. Очень удачна модель журнала: каждый номер — это тематическое целое, путешествие в тему. И хотя позиционируется как подготовка к школе, может быть интересен и более взрослой аудитории. Он не только информирует, но и систематизирует знания, впечатления, навыки с помощью героини издания — любопытной и нежной пони Машки.

 

Близок к «ПониМашке» его собрат по методике — «КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ», у них и родители общие — издательство «Открытые системы», Москва. Проект «Золотой фонд прессы» проводит конкурс детских изданий «Маленький принц». В этом году его победителями стали иркутский журнал «Сибирячок» и газета «Тюменские непоседы».

Проект «Золотой фонд прессы» проводит конкурс детских изданий «Маленький принц». В этом году его победителями стали иркутский журнал «Сибирячок» и газета «Тюменские непоседы».

 

«СИБИРЯЧОК» — литературно-просветительский журнал для подростков. Классические литературные жанры соседствуют с  современной журналистикой. Весомый вклад в копилку достоинств журнала — тематический вкладыш-плакат, который публикуется в каждом номере.

 

В газете «ТЮМЕНСКИЕ НЕПОСЕДЫ» главный персонаж — Егорка, его глазами воспринимается окружающий мир. Значительное место здесь занимают материалы-задания.

 

Детские издания разных регионов имеют более ярко выраженные отличия, нежели СМИ для взрослых, но обладают целым рядом общих свойств.

Первое — все они качественные, второе — самобытные, третье — направлены на создание игрового развивающего контента, что является задачей высочайшей сложности. Быть доступным и интересным для ребенка, развивать его ум, чувства, волю, оставаясь при этом близким, доверенным другом, сохраняющим тонкую дистанцию между нравоучением и шуткой, моралью и побасенкой, — это требует особого мастерства.

Четвертое — имеют ярко выраженную общественную позицию.

Пятое — все издания именно местные, верные своему краю, городу, региону.

Шестое — многожанровость. Большинство изданий затейливо маневрируют между классическим рассказом и головоломкой, репортажем и картинкой-загадкой, стихом и комиксом, классическим литературным сказом и инфографикой. Здесь они стоят на передовых рубежах современной отечественной журналистики.

Седьмое — аккумулирующие. Многие задания оказываются достаточно сложными, предлагают ребенку концентрироваться и использовать изобретательность, а подчас и знания. И тут на помощь ребенок, конечно, будет привлекать взрослых, без которых ему трудно справиться с заданием. По сути, лучшие детские издания — это издания для семейного чтения.

На память приходят слова, приписываемые К. И. Чуковскому: «Для детей нужно писать как для взрослых. Только лучше».

Иллюстрации: shutterstock.com; Золотой фонд прессы
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07 июня 2019

Июн 7, 2019

Что может предложить журналистика детям, воспитанным гаджетами
Своими соображениями по этому поводу делится эксперт проекта «Золотой фонд прессы», старший научный сотрудник факультета журнал

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