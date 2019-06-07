Что может предложить журналистика детям, воспитанным гаджетами

Да и есть ли он, современный мир детства? Его границы повсеместно нарушаются. Впервые в жизнь приходит поколение, которое формируется в густом и непрозрачном «бульоне», выкипающем на сильном информационном огне.

Нужно вывести ребенка из неконтролируемого стихийного плавания по волнам информации, из сиюминутного «хочется», и научить строить собственную систему представлений, мнений, ценностей, умений. То есть вырастить из ребенка не пассивного потребителя, а активного соавтора.

Цель современной детской качественной журналистики — научить ставить задачи — искать ответы — понимать — чувствовать. И именно СМИ становятся инструментом развития ребенка в сетевом контексте.

Детские СМИ, присланные на экспертизу, были очень разными. У каждого издания свое лицо, свои задачи, свои «метки». Обширная география: Екатеринбург, Иркутск, Барнаул, Тюмень, Грозный, Москва. И каждое нашло свой особый путь в мир современного детства.