China Daily назвала сделку Microsoft и TikTok кражей

Китай примет ответные меры в ответ на попытки вынудить китайскую компанию в США ByteDance продать принадлежащее ей приложение TikTok компании Microsoft, пишет во вторник китайская англоязычная газета China Daily, называя предполагаемую сделку "кражей".

"Запугивание" Соединенными Штатами китайских технологических компаний является следствием видения Вашингтоном своего лозунга "Америка превыше всего" и не оставляет Китаю иного выбора, кроме "подчинения или смертельной битвы в области технологий", - говорится в редакционной статье издания.

У Китая "много способов ответить, если администрация США осуществит свой запланированный разгром и захват" китайской компании, отмечает газета.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, (приложение TikTok) тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь ещё его купит, то это было бы интересно", - сказал президент США, отметив, что часть средств от продажи приложения должна пойти в американский Минфин.

Ранее американский телеканал FOX Business сообщал, что Microsoft рассматривала покупку приложения для социальных сетей TikTok. Руководители, представляющие TikTok, ведут переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации президента США Дональда Трампа полностью запретить это приложение.

Осведомленные собеседники заявили телеканалу, что компания Microsoft еще не приняла окончательного решения о покупке американского бизнеса TikTok. По их словам, даже получив одобрение Белого дома на покупку, решение может быть изменено.

По их словам, продажа должна соответствовать строгим условиям, согласно которым китайцы не будут иметь никакого отношения к новой компании.

В США некоторые официальные лица высказывали предположение, что компания, база которой насчитывает миллиард пользователей, может быть связана с властями КНР и использоваться для сбора данных для Пекина.

TikTok неоднократно отрицала связь с китайским правительством.