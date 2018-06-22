В Пекине прошел журналистский форум

Форум журналистов в рамках «Одного пояса и одного пути» состоялся 20 июня в Пекине. В нем приняли участие почти 100 представителей журналистских объединений и СМИ из 47 стран и регионов мира. Они обсудили укрепление сотрудничества и обмена между пишущими организациями стран «Одного пояса и одного пути».

По окончании дискуссий был принят итоговый документ — Консенсус о сотрудничестве. Всекитайская ассоциация журналистов также наладила взаимодействие с профессиональными организациями из 20 государств и регионов мира.

Заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК Цзян Цзяньго в своем выступлении отметил, что строительство инициативы «Одного пояса и одного пути» концентрирует ум и силы всех ее участников.

На сайте Союза журналистов России отмечается, что в последние годы сотрудничество между организациями стран «Одного пояса и одного пути» получило уверенное продвижение, что открыло новую страницу в гуманитарных обменах и углублении взаимопонимания народов.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев подчеркнул, что СЖР одобряет интеграционную инициативу, и готова практическими действиями ее поддерживать.