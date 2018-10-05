В Китае запустили кампанию по борьбе с неправомерной рекламой на ТВ и радио

Власти Китая запустили трехмесячную кампанию по борьбе с рекламой на радио и телевидении, которая нарушает законы и нормативные акты страны, не соответствует идеологии и может негативно отразиться на физическом и психологическом состоянии граждан, говорится в заявлении управления КНР по делам телевидения и радиовещания:

Для дальнейшей стандартизации распространения рекламы на телевидении и радио, лучшего развития позитивной роли телевизионной и радио-рекламы, управление приняло решение с 30 сентября и до конца года провести необходимые работы по предметному регулированию соответствующего контента.

Поясняется, что особое внимание регулирующих структур будет обращено на рекламу с намеренно вводящим в заблуждение, вульгарным контентом, а также на ролики, превышающие установленное ограничение по времени. Власти с особой тщательностью проверят рекламу, способную нанести вред физическому или психологическому здоровью несовершеннолетних из-за навязывания им отрицательных нравственных ценностей и побуждения к безнравственным поступкам, отмечают в управлении.

Под повышенное внимание властей попадет реклама медицинских препаратов и оборудования, косметических средств, продуктов для здорового питания и реклама инвестиционных и финансовых проектов, обещающих зрителям прибыль, вводящая в заблуждение.

Управления по телевизионному и радиовещанию всех районов и провинций страны, так же, как и телевизионные и радиостанции проведут самостоятельные проверки и корректирующую работу на местах, о которой следует доложить в центральное управление до 20 декабря. По всем случаям нарушений должно быть проведено расследование, несоответствующий нормам контент должен быть немедленно удален из сетки вещания. Тем, кто не проведет требуемую властями работу, грозят наказания и штрафы.

Фото: shutterstock.com