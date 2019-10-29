Чиновников Татарстана обязали обеспечить подписку на государственные СМИ

Кабмин Татарстана издал распоряжение, в котором поручил всем министерствам и ведомствам обеспечить подписку на государственные печатные издания в первом полугодии 2020 года. В их числе учрежденная правительством РФ «Российская газета», газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» (учредители — правительство и Госсовет республики), «Российская газета» (учредитель — правительство России), а также журнал «Казан утлары», издаваемый госхолдингом «Татмедиа», и «Собрание законодательства Республики Татарстан».

Согласно документу, издания должны поступить на предприятия и в организации республики, подведомственные библиотеки, школы, учреждения культуры и здравоохранения. Министерства также должны финансировать подписку на эти газеты для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей.

Главам муниципальных образований также предлагается «обеспечить контроль за ходом подписной кампании». Они должны оказывать «всемерную помощь» редакциям этих СМИ «в проведении мероприятий, способствующих популяризации периодической печати и активизации подписки».

Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра информатизации и связи Татарстана Айрата Хайруллина.