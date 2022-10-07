Число активных авторов контента в Telegram выросло

Число ежедневно активных авторов в Telegram превысило 1 млн. Это на 58% больше, чем до начала специальной военной операции на Украине. Прирост ежедневно публикуемого контента в Telegram также рекордный — +24%, до 8,7 млн постов.

Активные авторы контента — это те пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост.

«ВКонтакте» по-прежнему лидирует по числу ежедневно активных русскоязычных авторов, а Youtube остался главной платформой с видеоконтентом.

А вот показатели у TikTok и Instagram* сильно упали: число ежедневно активных авторов уменьшилось на 85 и 76% соответственно.

Исследование было проведено cистемой мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.