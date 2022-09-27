Число активных интернет-пользователей в России выросло на треть с 2017 года

С 2017 по 2021 год число активных интернет-пользователей (выходят в онлайн ежедневно или почти каждый день) выросло на 24 млн человек, или более чем на треть, сообщает FinExpertiza. Доля пользователей старше 60 лет увеличилась в 2,5 раза.

Больше всего выросло количество ежедневных интернет-пользователей в Чечне (на 121,5%). Также в десятку самых быстрорастущих по количеству пользователей направлений вошли Ленинградская область (на 58,2%), Дагестан (58%), Ульяновская область (57,5%), Рязанская область (55,9%), Калмыкия (52,8%), Ненецкий автономный округ (52,4%). Новые пользователи появились также в Сахалинской области (48,8%), Хакасии (48,4%), Нижегородской области (47,6%).

Самые активные пользователи живут в Ямало-Ненецком автономном округе (94,3% населения от 15 лет и старше), Чечне (93,7%), Ханты-Мансийском автономном округе (90,6%). Меньше всего активных интернет-пользователей — в Тверской (61,5%) и Липецкой областях (61,6%). Также интернет не особо пользуется популярностью в Марий Эл, Новгородской, Калужской и Рязанской областях.