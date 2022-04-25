С 24 февраля по 20 апреля число активных русскоязычных авторов на YouTube снизилось на 21%, а количество контента — на 26%. Однако самые большие потери за последние два месяца понёс TikTok: падение авторов составило 87%, контента — 93%. Также уменьшилось количество русскоязычных блогеров в Instagram* — площадка потеряла 56% авторов и 55% контента, сообщается в исследовании Brand Analytics.

При этом активность русскоязычных пользователей соцсетей снизилась незначительно от докризисных уровней. Ежедневно активных авторов на ключевых платформах стало меньше на 9%, а объем публикуемого контента сократился на 7%.

При этом YouTube не заблокирован, а блогеры даже при закрытом рекламном кабинете могут зарабатывать на нативном продвижении. Исследователи сделали вывод: в текущей ситуации VK, Rutube и «Яндекс.Дзен» могут быть более перспективными для видеоблогеров.

Эксперты отметили рост российских платформ: во «ВКонтакте» на 22% стало больше авторов и на 17% выросло число контента, у Telegram — плюс 24% по авторам и плюс 5% по контенту. По словам исследователей, миграции блогеров завершились к концу марта.

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