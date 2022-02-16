Число цифровых подписчиков Financial Times скоро достигнет миллиона человек

Financial Times скоро достигнет 1 миллиона подписчиков только в цифровом формате, сообщает Axios.

Financial Times был один из первых издателей, внедривших платную систему в 2007 году, прежде чем перейти на платные пробные версии подписки в 2015 году.

В последние месяцы в компании активно растет число подписок на фоне усилий по глобальному расширению за пределами Великобритании и экспериментов с продуктами только для подписчиков.

Примерно 500 000 подписчиков — из Великобритании. США — на втором месте по количеству подписок на FT.