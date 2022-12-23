Число рекламодателей среди малого и среднего бизнеса «ВКонтакте» выросло на 70%

Количество уникальных рекламодателей среди малого и среднего бизнеса «ВКонтакте» в 2022 г. выросло на 70% по сравнению с прошлым годом. Быстрее других бюджеты на рекламу в соцсети увеличили сообщества, которые предлагают профессиональные услуги, — рост на 194% за год, сообщила пресс-служба VK.

В топе также сообщества, продающие товары, — их инвестиции в рекламу выросли на 161%, страницы, посвященные красоте и здоровью, — на 142%, образованию — на 58%. Число предпринимателей в соцсети достигло 2 млн.

Ранее VK запустил индекс качества бизнес-сообществ. Чем выше его значение, тем больше преимуществ получит бизнес в соцсети: скидки на продвижение, доступ к приоритетной поддержке, помощь специалиста в настройке рекламы и другие бонусы.