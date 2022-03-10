Число зарегистрированных пользователей Rutube за неделю выросло в 5,5 раза

Количество зарегистрированных пользователей в российском видеохостинге Rutube за последнюю неделю увеличилось в 5,5 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Только за последнюю неделю количество зарегистрированных на Rutube пользователей увеличилось в 5,5 раза, а количество загруженного UGC (пользовательского контента — прим. ТАСС) — в 2,8 раза», — сказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что в 2021 году видеохостинг улучшил качество работы плеера, пользовательские интерфейсы, навигацию, функции прослушивания подкастов и просмотра видео в широкоформатном формате и режиме мини-плеера. Также площадка готова обеспечить стабильную работу сервиса, монетизацию для блогеров и постоянную поддержку пользователей.

После начала военной операции России на Украине и санкций со стороны США и стран ЕС Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook и замедлил работу Twitter на территории РФ. Instagram и Facebook запретили пользователям из России запускать рекламные кампании, Google Ads также прекратил размещать рекламу российских пользователей в поисковике и на YouTube. В свою очередь TikTok запретил российским пользователям публиковать ролики и запускать прямые трансляции.