Чистая прибыль «Газпром-медиа» сократилась более чем вдвое

Чистая прибыль медиахолдинга «Газпром-медиа» по итогам I квартала 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза — с 1,97 млрд руб. до 917 млн руб., следует из отчетности по МСФО владельца холдинга, Газпромбанка. Данные по «Газпром-медиа» в отчетности банка приведены как показатели сегмента «Медиа-бизнес».

«Чистая прибыль составила 917 млн рублей», — сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Операционная прибыль сегмента «Медиа-бизнес» выросла на 22% — до 1,6 млрд руб. Отмечается, что основной вклад в положительный операционный результат вносят телевизионный и кинобизнес холдинга «Газпром-медиа».

«За январь-март 2020 года консолидированные доходы выросли на 5% до 24,9 млрд рублей за счет роста рекламных доходов на телеканалах холдинга ‘’Газпром-медиа’’ и увеличения доходов от дистрибуции тематических каналов и кинопроката», — указывается в сообщении.

Медиахолдинг отмечает, что рекламные доходы сегмента «Медиа-бизнес» выросли на 2% — до 16,8 млрд руб., что соответствует динамике рынка ТВ-рекламы на эфирных каналах, который является ключевым для холдинга «Газпром-медиа». По данным АКАР, рынок ТВ-рекламы на эфирных каналах вырос на 2% в первом квартале 2020 года.