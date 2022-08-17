«Читай-город-Буквоед» выкупила доли Bookmate в двух издательствах

Bookmate Limited вышла из капитала российских издательств Individuum и Popcorn Books. С 27 июня владельцем 100% ООО «Индивидуум Принт» и 100% ООО «Попкорн Букс» стал Денис Котов, совладелец объединенной книжной сети «Читай-город-Буквоед».

Издательство Individuum основано в 2015 году и специализируется на литературе нон-фикшен. В 2018 году долю в компании выкупила Bookmate. Вместе с Individuum они создали бренд Popcorn Books и запустили направление молодежной литературы.

Денис Котов — основатель книжной сети «Буквоед» из Санкт-Петербурга. В 2008 году она объединилась с «Новым книжным» — сетью, впоследствии переименованной в «Читай-город». Основным бенефициаром сети «Читай-Город-Буквоед» является с 2020 года Олег Новиков, который продолжает контролировать группу «Эксмо-АСТ», несмотря на формальный выход из капитала.

Руководство Individuum сообщило, что кадровых и структурных изменений не планируется. Глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов считает, что фактически Bookmate уходит из России, хотя у сервиса и остаются локальные пользователи.