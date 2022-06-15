Член Союза журналистов России, Почетный работник ВПО РФ, Людмила Громова отмечает юбилей

Сегодня отмечает юбилей профессор Людмила Громова, член правления петербургского отделения Союза журналистов России, настоящая легенда журналистского образования нашей страны.

С 1969 года жизненный путь Людмилы Петровны связан с факультетом журналистики ЛГУ (ныне — Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ). Студент, аспирант, ассистент кафедры истории журналистики, доцент, профессор, декан: ею были пройдены все ступени журфаковской лестницы. В 1997 году она защитила докторскую диссертацию, посвященную Герцену и русской журналистике его времени.

В 2011 году Людмила Громова была удостоена почетного знака Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Сегодня Людмила Петровна Громова — заведующая кафедрой истории журналистики СПбГУ. В юбилейный для себя день она на работе, принимает очередные экзамены.