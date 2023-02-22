Членство Союза журналистов России в Международной федерации приостановлено

Руководство Международной федерации журналистов (МФЖ) приостановило членство в своей организации Союза журналистов России (СЖР), сообщил председатель Союза Владимир Соловьев.

Международная федерация журналистов ранее сообщила, что 22 февраля рассмотрит вопрос приостановки членства Союза журналистов России.

В заявлении МФЖ, распространенном в Брюсселе, отмечалось, что после создания Союзом журналистов России четырех отделений в новых регионах РФ исполнительный комитет МФЖ «единогласно принял предложение, осуждающее это решение и приводящее в действие статью 16 Устава МФЖ, что может привести к приостановке деятельности и в конечном счете к исключению организации-члена».

При этом в Болгарии осудили инициативу об исключении СЖР из Международной федерации журналистов. Председатель СБЖ Снежана Тодорова выразила удивление и недовольство от политики двойных стандартов, которую проводит МФЖ, и назвала инициативу исключения СЖР недемократичной.