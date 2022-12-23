Новый год по-журналистски: подборка рождественских фильмов

В канун Нового года мы всегда куда-то торопимся, суетимся и часто не успеваем насладиться праздничной атмосферой. Чтобы вернуть себе ощущение чуда, можно устроить просмотр хороших рождественских фильмов. Мы сделали подборку картин о самом волшебном празднике в году и журналистах, которые попадают в переделки, но всегда из них выбираются.

«Рождественский поезд», 2017 («КиноПоиск» 6.2)

Фильм для тех, кто, как выразился автор книги, «любит поезда и праздники». У «Рождественского поезда» незамысловатый сюжет, однако непредсказуемые повороты в нем тоже есть. Бывший военный журналист Том Лэнгдон садится в поезд и едет из Вашингтона в Лос-Анджелес в надежде отыскать вдохновение для своей книги. Лэнгдон оказывается в центре предрождественской суеты и внезапно встречает свою давнюю подругу. В конце концов герой получит свой лучший новогодний подарок и отыщет вдохновение для книги.

Главные роли исполнили: Дермот Малруни, Кимберли Уильямс-Пэйсли, Дэнни Гловер, Джоан Кьюсак.