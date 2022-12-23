Новый год по-журналистски: подборка рождественских фильмов

Для уютных вечеров
В канун Нового года мы всегда куда-то торопимся, суетимся и часто не успеваем насладиться праздничной атмосферой. Чтобы вернуть себе ощущение чуда, можно устроить просмотр хороших рождественских фильмов. Мы сделали подборку картин о самом волшебном празднике в году и журналистах, которые попадают в переделки, но всегда из них выбираются.
«Рождественский поезд», 2017 («КиноПоиск» 6.2)
Фильм для тех, кто, как выразился автор книги, «любит поезда и праздники». У «Рождественского поезда» незамысловатый сюжет, однако непредсказуемые повороты в нем тоже есть. Бывший военный журналист Том Лэнгдон садится в поезд и едет из Вашингтона в Лос-Анджелес в надежде отыскать вдохновение для своей книги. Лэнгдон оказывается в центре предрождественской суеты и внезапно встречает свою давнюю подругу. В конце концов герой получит свой лучший новогодний подарок и отыщет вдохновение для книги.
Главные роли исполнили: Дермот Малруни, Кимберли Уильямс-Пэйсли, Дэнни Гловер, Джоан Кьюсак.
«Принц на Рождество», 2017 («КиноПоиск» 6.2)
Иногда журналистам приходится идти не самыми честными путями, чтобы достать нужную информацию. Фильм «Принц на Рождество» рассказывает о талантливой журналистке Эмбер, которая мечтает преуспеть в профессии. В преддверии Рождества девушка отправляется в королевство Алдовия, где на престол в скором времени взойдет новый король. Но Эмбер, как и вся пресса, не знает всей правды о принце. Хитростью журналистке удается остаться при дворе, чтобы узнать о наследнике побольше. Комедия отлично подходит для просмотра в кругу семьи в канун Нового года.
В главных ролях: Роуз Макайвер, Бен Лэмб, Элис Криге.
«Неуловимый аромат любви», 2021 («КиноПоиск» 6.5)
Фильм «Неуловимый аромат любви» — красивая сказка от NETFLIX. Романтическая комедия рассказывает историю журналистки Натали, которая знакомится с идеальным, по ее мнению, парнем, в приложении для знакомств. Главная героиня влюбляется, берет билеты из Лос-Анджелеса и летит на другой конец страны, чтобы встретиться с «тем самым». Однако там Натали узнает, что ее обманули: парень из приложения оказался не тем, за кого себя выдавал. Фильм привлекает своим звездным актерским составом: Нина Добрев, Джимми О. Ян, Даррен Барнет, Джеймс Сайто, и позволяет вновь поверить в рождественское чудо.
«Рождество в заснеженной гостинице», 2017 («КиноПоиск» 7.0)
Журналистский мир безжалостен. Перед главными героями комедии, Кевином и Дженной стоит выбор — написать лучшую статью про Рождество или попасть под сокращение на работе. Журналисты начинают борьбу за выживание. Коллеги отправляются в командировку, однако сразу терпят фиаско. Из-за сильного снегопада им приходится остановиться в провинциальном городе с говорящим названием — Санта-Клаус. Журналисты-конкуренты заселяются в маленькую гостиницу, которой управляют прелестные пенсионеры — Кристофер и Кэрол. Гостиницу хотят снести, и Кевин и Дженна откладывают свое соперничество, чтобы помочь старикам спасти их гостиницу. Случайности не случайны, и неожиданная смена планов помогает героям отыскать любовь.
«Неспящие в Сиэтле», 1993 («КиноПоиск» 7.7)
«Неспящие в Сиэтле» — американская мелодрама с Томом Хэнксом и Мэг Райан в главных ролях. Фильм стал трехкратным номинантом на премию «Золотой глобус». Также кинокартина вошла в список «10 лучших американских фильмов в 10 классических жанрах по версии AFI» в 2008 году.
Главный герой фильма Сэм потерял жену и остался отцом-одиночкой. Однажды, в канун Рождества, сын Сэма звонит в эфир «Радио Америки». Мальчик рассказывает слушателям о том, что он очень хочет найти новую жену для папы. Ведущая просит передать телефон Сэму, и папа ребенка начинает рассказывать о своей любви.
Одна из слушательниц, Энни, растрогавшись, написала Сэму письмо. С этого начинается чудесная рождественская история, которая прекрасно подойдет для просмотра праздничным вечером.
«Рождество в Коннектикуте», 1945 («КиноПоиск» 6.7)
Фильм рассказывает о журналистке Элизабет Лейн, популярном авторе рецептов, которую любит вся страна. В материалах она рассказывает о себе, как о внимательной и заботливой матери, трудолюбивой фермерше и искусном поваре. Но все ли так прекрасно, как кажется? На самом деле, Элизабет обычная одинокая женщина из Нью-Йорка, которая не может даже сварить макароны. А всеми рецептами, о которых она рассказывает, с ней делится ее друг — Феликс Бассенак. Однажды владелец журнала, для которого Лейн пишет статьи, попросил журналистку принять его друга моряка и устроить ему рождественский ужин.
Девушка понимает, что если правда раскроется, то ее карьере, известности и всеобщему признанию придет конец. Лейн не отчаивается и начинает действовать.