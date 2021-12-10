Что делать, если в семье наркоман

Жизнь прекрасна. Часто можно видеть и слышать эту фразу. Но есть семьи, которые не могут увидеть, насколько прекрасна жизнь с ее рассветами и закатами, с красотой окружающего мира. Потому, что в их семье поселилось огромное горе в виде наркозависимого близкого человека. Если вы или ваши близкие столкнулись с такой проблемой, стоит обратить внимание на сайт Alpha-med.su, где профессиональные медики оказывают круглосуточную помощь.

Причины развития наркомании

Для того чтобы предотвратить развитие наркомании, стоит разобраться, почему она может появиться даже в благополучных семьях.

Наркоманию характеризуют как заболевание. Она может принимать очень тяжелые формы, вплоть до летального исхода, развивается в любом возрасте. Наркозависимость могут вызывать такие факторы, как:

• неблагополучные отношения с родными, независимо от финансового состояния, отсутствие взаимопонимания и поддержки;

• любопытство, желание попробовать запретный плод;

• давление со стороны компании, в которой находится человек в сочетании со слабохарактерностью и нежеланием противостоять;

• в какой-то мере безответственность перед своей жизнью;

• нежелание жить, отсутствие мотивации становиться лучше, развиваться;

• булинг со стороны сверстников и учителей, неприятие обществом в сочетании с низкой самооценкой провоцируют желание уединиться от всего мира и находить мимолетные ощущения, как кажется вне этого мира;

• жизненные трудности в виде потери работы, смерти близкого человека, получения серьезной травмы и так далее. Не все могут адекватно реагировать, некоторые принимают решение принять дозу и забыться.

Для помощи семьям, которые столкнулись с тем, что в их семье появился наркоман, создана клиника, почитать о которой вы можете по ссылке — она работает без выходных и перерыва.

Генетическая предрасположенность играет важную роль

Есть такое понятие, как группа риска. Это те люди, которые потенциально могут стать наркоманами при неблагоприятном стечении обстоятельств. Их несколько, остановимся на генетической предрасположенности.

В свое время были проведены исследования и выявлено несколько десятков генов, которые передают зависимость от разных ядов.

Необходимо помнить, что это не приговор, стоит обратиться в клинику к профессионалам Alpha-med.su, которые подберут необходимое профилактическое лечение. На этот пункт стоит обратить внимание, ведь до 80% развития зависимости выступает наследственность.