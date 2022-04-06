Что нужно знать об автокредите

Если не хватает собственных средств на приобретение транспортного средства, многие обращаются в банк для получения займа. Рассчитать автокредит калькулятор можно на сайте финансового учреждения онлайн. В электронной форме необходимо указать нужную сумму займа и срок погашения. Для оформления кредита от клиента требуется только паспорт и водительское удостоверение. По условиям банка заемщику предоставляется возможность приобрести в кредит как новый автомобиль, так и подержанный.

Условия автокредитования

Автокредит является одним из востребованных банковских продуктов. Спрос на покупку машин продолжает расти, и финансовое учреждение предлагает самые выгодные условия займа для своих клиентов. Приобрести транспортное средство можно под невысокий процент годовых на 5 лет. Банк предлагает займ на покупку автомобиля до 3,000,000 рублей без первоначального взноса. Автокредит намного выгоднее других банковских программ при покупке машины. Он является целевым с выгодными предложениями для заемщика. Банк не требует при выдаче займа обязательного страхования КАСКО. Дополнительные услуги оказываются по желанию клиента. Машина остается в личном пользовании заемщика. При покупке автомобиля в банк необходимо предоставить только копию свидетельства о регистрации транспортного средства. Следует знать, что на весь период погашения кредита автомобиль находится в залоге у банка.

С машиной нельзя провести следующие сделки:

• Продать.

• Заложить.

• Подарить.

• Обменять.

Какую машину можно приобрести?

После получения банковского займа клиент может приобрести новую машину в любом салоне. Если транспортное средство покупается с рук, то к ней предъявляются определенные требования. Машина должна быть в исправном состоянии, без существенных конструктивных изменений.

Требования к автомобилю:

• Возраст не старше 18 лет.

• Номер кузова должен совпадать с ПТС.

• Легковая машина категории В.

• Не находится в залоге.

При приобретении подержанного автомобиля банком проводится юридическая проверка.

Правила оформления автокредита

Оформить кредит могут лица старше 18 лет, являющиеся гражданами РФ и имеющими временную или постоянную регистрацию на территории России. Для получения займа следует зайти на сайт банка и заполнить несложную электронную форму. При одобрении заявки сотрудник банка договорится о встрече и привезет дебетовую карту с деньгами.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.