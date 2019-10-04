Что случилось с инфографикой «Делового Петербурга»

Это типичная инфографика в типичном номере «ДП». Не забудем: это деловое издание. Просто нет слов. Добавить бы привычное «остались одни междометия». Но и их нет. Это просто роспись в пропаже профессии. После этого, признаться, даже неловко перед малыми редакциями из тысяч городков и поселков, чьи инфографические работы я предавал обструкции.

Главный, ключевой, принципиальный критерий любой инфографики — это абсолютная точность передачи информации. Если хотите, это и догма, и аксиома в одном флаконе. И не знать этого редакция «ДП» точно не может. Только тогда, когда вы абсолютно уверены, что ваша инфографика точна «до копейки», можете задуматься об эстетике. Впрочем, понятно, что любую инфографическую работу вы планируете в комплексе (и точность передачи, и дизайн). Но в приоритете всегда должна быть именно точность.

Инфографика — это та же самая информация, просто эта информация передается не буковками, а графикой. Кому-нибудь из журналистов или редакторов может прийти в голову написать в тексте, скажем «было построено то ли 65 тысяч квадратных метров, то ли 83»? Так почему же мы это с легкостью допускаем в инфографике, делая ее на глаз или с расчетами «для бедных»?

Давайте разберем примеры прямо в иллюстрациях. Кому надоело читать этот панегирик, могут сразу перейти к ним. А я вот о чем…