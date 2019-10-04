Что случилось с инфографикой «Делового Петербурга»

Мнение профессионала
Кто о чем, а вшивый — об инфографике. Казалось бы, что нового можно о ней сказать? Ничего. А старого — сколько угодно. Редакции не перестают удивлять схоластическим отношением к ней. Особенно те, для которых инфографика — хлеб и икра одновременно.
В последние годы у меня появилось хобби. Вернее, просто вынужденная праздная привычка. Каждый раз, когда бываю в нашем петербургском аэропорту, беру со стоек свежий выпуск газеты «Деловой Петербург». Между прочим, издание — неоднократный победитель российского и международных конкурсов газетного дизайна в номинации «Инфографика». Так вот… Как бы помягче… В общем, что-то сломалось у редакции. Причем фатально. Просто посмотрите на первую иллюстрацию.
Это типичная инфографика в типичном номере «ДП». Не забудем: это деловое издание. Просто нет слов. Добавить бы привычное «остались одни междометия». Но и их нет. Это просто роспись в пропаже профессии. После этого, признаться, даже неловко перед малыми редакциями из тысяч городков и поселков, чьи инфографические работы я предавал обструкции.
Главный, ключевой, принципиальный критерий любой инфографики — это абсолютная точность передачи информации. Если хотите, это и догма, и аксиома в одном флаконе. И не знать этого редакция «ДП» точно не может. Только тогда, когда вы абсолютно уверены, что ваша инфографика точна «до копейки», можете задуматься об эстетике. Впрочем, понятно, что любую инфографическую работу вы планируете в комплексе (и точность передачи, и дизайн). Но в приоритете всегда должна быть именно точность.
Инфографика — это та же самая информация, просто эта информация передается не буковками, а графикой. Кому-нибудь из журналистов или редакторов может прийти в голову написать в тексте, скажем «было построено то ли 65 тысяч квадратных метров, то ли 83»? Так почему же мы это с легкостью допускаем в инфографике, делая ее на глаз или с расчетами «для бедных»?
Давайте разберем примеры прямо в иллюстрациях. Кому надоело читать этот панегирик, могут сразу перейти к ним. А я вот о чем…
Буквально в двух словах. Не обманывайте себя, у вас практически в каждом номере есть информация, которую намного эффективнее показать читателю не словами, а графикой. Пусть простой, как «два рубля», но предельно точной. И, поверьте, если перестать считать инфографику видом искусства, то вы больше не будете ее бояться.
Не надейтесь на своих верстальщиков, сами они не начнут ее делать. Дураков придумывать себе лишнюю работу нет. Но вы можете и должны им помочь. При подготовке текстов вы практически всегда знаете, что у вас есть часть информации, которую лучше передать графикой. Так вложите ее верстальщикам в руки как можно раньше. И все у вас будет. Через череду «скомканных блинов» вы все равно придете к тому, что простейшая «двухрублевая» инфографика станет для вас обыденностью. А за ней и «сторублевая».
Давайте так…
Во-первых, это тот самый расчет графики «для бедных». Невозможно фигурами неправильной формы показывать данные графика. Просто потому, что до сих пор не появился человек, который бы придумал формулу расчета площади неправильной фигуры. Появится — сразу дадут Нобелевскую премию. И когда вы просто увеличиваете размер фигурок по ширине или высоте, то должны помнить про законы прогрессии, которые проходят на уроке математики вроде в 6-м классе. Короче, что позволено Юпи… Ой, нет, ребята, этот афоризм тут точно неуместный.
Во-вторых, сам креатив. Черт побери, это невероятно — «Деловой Петербург» иллюстрирует инфографику так, словно он работает на средний класс. Средней школы. А ведь это издание, которое еще десять лет назад было законодателем мод в российской школе газетного дизайна. В общем, «вот бог поверженный лежит — он пал, и низко пал».
И тут и там расчеты графики «на глаз» или «для бедных». И тут и там оформление словно из книжек-раскладушек для детей, которые учат слово «мама».
Вот что бывает, когда верстальщик даже не обременяется расчетами — по принципу «читатель схавает» или «чё пристали, у меня десять минут до сдачи в типографию». Посмотрите на оригинал и на матрицу этого же графика, только точно рассчитанного. И понятно, что последние три показателя в таком графике показать невозможно из-за ничтожных цифр. Такие показатели должны идти просто в текстовую ремарку к графику. Не упомянуть их нельзя, но при этом они на общую картину никак не влияют.
А этот график даже обсуждать нет смысла. Это лучшая антиинфографика, что я видел. Абсолютное несоответствие размеров плашек числовым показателям. Но главное — это сравнение несопоставимых данных (суммы, соглашения и рабочие места). Скрестили ежа с гадюкой.
В КАЧЕСТВЕ ЗАНУДСТВА. Самая распространенная ошибка многих верстальщиков при расчете диаграмм, представленных правильными фигурами (круги и квадраты), — принимать свои показатели за диаметр и сторону квадрата соответственно. Друзья мои, это непоправимая ошибка, следы которой идут из пересыпа на уроках алгебры и геометрии. Зрительно размер таких диаграмм воспринимается, конечно же, по площади. А значит, за показатели вашей инфографики в данном случае надо принимать именно площадь.
Посмотрите на первую иллюстрацию — здесь за условные показатели 10 и 50 приняты диаметр и длина стороны квадрата. Ведь так просто прямо в программе верстки назначить размеры своих фигур. Расчет верный — диаметр окружностей равен 10 и 50, длина сторон квадратов также равна 10 и 50. Но диспропорция показателей и графики налицо. Все потому, что в таких случаях, несомненно, необходимо считать площадь.
Вот она — правильная инфографика, на второй иллюстрации.
ДЛЯ КВАДРАТА: Принимаем, что площадь квадрата равна 10. Зная площадь квадрата, легко найти его сторону. Для этого из заданного значения площади необходимо извлечь квадратный корень. Формула такова — a=√S. Получаем длину стороны — 3,162. Для показателя 50 длина стороны получится 7,071.
ДЛЯ ОКРУЖНОСТИ: Тут формула посложнее — D=√S:4Пи. И получается, что диаметр от показателя 10 составит 3,568, а от показателя 50 — 7,979.
А чтобы эта публикация не выглядела так тоскливо, посмотрите на инфографические работы того же «Делового Петербурга» и газеты «Московские новости», которые получали призы на, пожалуй, самом престижном конкурсе инфографики в мире — Malofiej. Это работы 2014 года.