Маркетинг страха — методами СМИ

Криминальные репортажи для лучшей продажи домофонов: редактор идет на помощь
Создать ощущение опасности для продажи оборудования безопасности помогут социальные сети, дополненные методами журналистики.
На сайте Amazon.jobs появилось объявление компании Ring, которая ищет редактора для криминальных новостей. Соискатель должен разбираться в криминальной тематике, иметь опыт репортажа о преступлениях и уметь быстро написать душераздирающее уведомление о происшествии «на районе» для соцсетей. Позиция не отмечена как маркетинговая. Навыки требуются журналистские. Казалось бы, что тут такого. То, что бренды привлекают журналистов для разогрева спроса — не новость.
Судя по описаниям и профилю деятельности Ring, речь идет о накрутке настроений, которые будут способствовать лучшим продажам оборудования для домашней безопасности. То есть о накрутке страха. И это тоже было бы частным случаем, но тут стоит добавить, что Ring принадлежит самому Amazon, который купил ее в прошлом году более чем за миллиард долларов. То есть это большие деньги, высокие технологии и глобальные амбиции.
Оценить намерения Ring, связанные с этой вакансией, можно по другому информационному продукту компании — приложению для смартфонов Neighbors («Соседи»). Приложение устроено по принципу тематической социальной сети. Оно собирает уведомления и тревожные сообщения от жильцов, полиции и собственных технических средств компании Ring и создает карту с помеченными подозрительными активностями. Здесь замечен чужак, здесь в дверь позвонили какие-то люди, тут наоборот, не позвонили, а постучали и полторы минуты топтались на веранде, а вот тут и вообще было совершено преступление. Это приложение создает у пользователя ощущение, что железные двери и камеры наблюдения делают твой дом последним свободным от зомби зданием из сериала The Walking Dead.
Джошуа Бентон из NiemanLab загрузил приложение и вбил туда свой адрес. В его пригороде с населением 45000 зарегистрировано 0 убийств и 7 ограблений за год. Тем не менее, приложение сообщило, что в соседнем городе пожар, а также мужчина и женщина в одинаковых майках и с клипбордом постучали к кому-то в двери. «Кто-нибудь знает, кто они?» — спрашивает пользователь. И хотя они явно собирают какие-то подписи, кто-то ответил: «Звони в полицию!». Если инфраструктура для паранойи есть, паранойя не заставит себя ждать.
Конечно, не все города такие тихие. Геоприложения с краудсорсинговой картой происшествий, запитанные на полицию, МЧС и частные системы безопасности, реализуют функцию соседского патруля и получают все большее распространение. Это полезно и информативно. Но у компании, занимающейся безопасностью, есть дополнительные мотивы нагнетать.
Джошуа Бентон предполагает, что фактура собственной социальной сети станет одним из источником информации и одним из каналов распространения для редактора криминальных новостей, нанимаемого компанией. А если туда прибавить еще ролики из видеодомофонов, могут получиться сюжеты, достойные центральных новостей. Ведь камеры наружного наблюдения и в автомобилях уже давно стали поставщиком уникального контента. Взять только Челябинский метеорит — впервые в истории ученые получили его подробную траекторию именно благодаря тому, что у российских водителей есть причины устанавливать в автомобиле камеру.
Самое главное: если будет редактор криминальных новостей — будет и контент, то есть криминальные новости.
Анализ соцопросов и статданных показывает, что после появления соцсетей оценка уровня криминальности в США резко разошлась с реальной статистикой преступлений. Люди считают, что преступлений совершается много — больше, чем на самом деле. Когда в издании есть сильный криминальный отдел и сильный криминальный редактор, криминальная сюжетная линия в повестке дня этого издания резко усиливается.
Но у традиционных СМИ есть и другие темы, отмечает Джошуа Бентон. Преступления и безопасность по опросам занимают лишь 7 место из 19 тем, которые публика считает важными видеть в СМИ. Совсем другое дело, если за криминальную тему берется компания, продающая услуги и товары для защиты от криминала. Для нее эта тема номер один.
Пока такие услуги продвигались методами традиционной рекламы, тема не сильно влияла на картину мира. Теперь, когда компания (тем более за которой стоит такой мировой гигант, как Amazon) может самостоятельно создавать и продвигать соцсети с геопривязкой, поставлять в них уникальный контент и сочетать их с методами журналистики, влияние ее намерений на повестку дня обывателей неизмеримо возрастает.
Таков еще один, пока малозаметный, но потенциально весьма ударный эффект от соединения журналистики и маркетинга, да еще усиленных средствами цифровых коммуникаций (видеонаблюдение, соцсети, геопривязка). Очевидно, и другие бренды, если они достаточно мощные и охватывают важные сферы жизни в больших социальных группах, окажутся способны влиять на настроения людей в нужную для продаж сторону, нагнетая страх или другие виды потребительского возбуждения.