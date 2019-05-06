Маркетинг страха — методами СМИ

Создать ощущение опасности для продажи оборудования безопасности помогут социальные сети, дополненные методами журналистики.

На сайте Amazon.jobs появилось объявление компании Ring, которая ищет редактора для криминальных новостей. Соискатель должен разбираться в криминальной тематике, иметь опыт репортажа о преступлениях и уметь быстро написать душераздирающее уведомление о происшествии «на районе» для соцсетей. Позиция не отмечена как маркетинговая. Навыки требуются журналистские. Казалось бы, что тут такого. То, что бренды привлекают журналистов для разогрева спроса — не новость.

Судя по описаниям и профилю деятельности Ring, речь идет о накрутке настроений, которые будут способствовать лучшим продажам оборудования для домашней безопасности. То есть о накрутке страха. И это тоже было бы частным случаем, но тут стоит добавить, что Ring принадлежит самому Amazon, который купил ее в прошлом году более чем за миллиард долларов. То есть это большие деньги, высокие технологии и глобальные амбиции.

Оценить намерения Ring, связанные с этой вакансией, можно по другому информационному продукту компании — приложению для смартфонов Neighbors («Соседи»). Приложение устроено по принципу тематической социальной сети. Оно собирает уведомления и тревожные сообщения от жильцов, полиции и собственных технических средств компании Ring и создает карту с помеченными подозрительными активностями. Здесь замечен чужак, здесь в дверь позвонили какие-то люди, тут наоборот, не позвонили, а постучали и полторы минуты топтались на веранде, а вот тут и вообще было совершено преступление. Это приложение создает у пользователя ощущение, что железные двери и камеры наблюдения делают твой дом последним свободным от зомби зданием из сериала The Walking Dead.

Джошуа Бентон из NiemanLab загрузил приложение и вбил туда свой адрес. В его пригороде с населением 45000 зарегистрировано 0 убийств и 7 ограблений за год. Тем не менее, приложение сообщило, что в соседнем городе пожар, а также мужчина и женщина в одинаковых майках и с клипбордом постучали к кому-то в двери. «Кто-нибудь знает, кто они?» — спрашивает пользователь. И хотя они явно собирают какие-то подписи, кто-то ответил: «Звони в полицию!». Если инфраструктура для паранойи есть, паранойя не заставит себя ждать.