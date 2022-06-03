Итоги семинара «Цифровая трансформация локальных медиа»

На научном семинаре «Цифровая трансформация локальных медиа» в Доме журналиста «Невский 70» (Санкт-Петербург) эксперты из разных регионов и университетов обсудили итоги исследований локальных медиа и цифровой среды за последний год. Научное мероприятие возглавили редактор рубрики в ЖУРНАЛИСТЕ Камилла Нигматуллина (заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, доктор политических наук) и автор журнала Наталья Павлушкина (доцент СПбГУ, кандидат филологических наук).

Гипотеза о моноканальном издании терпит крах с закрытием площадки. Максим Ваганов (Томский государственный университет и главный редактор издания) представил результаты трехлетнего эксперимента с Instagram*-журналом «Постер». Редакция сделала ставку не на темы, а на формат и визуальную подачу информации, получила охваты и лояльную аудиторию. Но с блокировкой платформы медиа вынужденно эмигрировало в Telegram и на сайт.