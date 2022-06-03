Итоги семинара «Цифровая трансформация локальных медиа»

Эксперты обсудили итоги исследований локальных медиа и цифровой среды за последний год
На научном семинаре «Цифровая трансформация локальных медиа» в Доме журналиста «Невский 70» (Санкт-Петербург) эксперты из разных регионов и университетов обсудили итоги исследований локальных медиа и цифровой среды за последний год. Научное мероприятие возглавили редактор рубрики в ЖУРНАЛИСТЕ Камилла Нигматуллина (заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, доктор политических наук) и автор журнала Наталья Павлушкина (доцент СПбГУ, кандидат филологических наук).
Гипотеза о моноканальном издании терпит крах с закрытием площадки. Максим Ваганов (Томский государственный университет и главный редактор издания) представил результаты трехлетнего эксперимента с Instagram*-журналом «Постер». Редакция сделала ставку не на темы, а на формат и визуальную подачу информации, получила охваты и лояльную аудиторию. Но с блокировкой платформы медиа вынужденно эмигрировало в Telegram и на сайт.
Не только в Томске локальные издания испытывают давление платформы. В соседней Беларуси, где нет заблокированных сетей, не все локальные медиа умеют формировать сообщество в социальных сетях. По данным Александра Градюшко (Белорусский государственный университет), большинство региональных СМИ не умеют поддерживать трафик сайта и работают с контентом интуитивно, забывая о главной метрике эффективности — внимании аудитории.
Вопрос региональной блогосферы затронула Ксения Дементьева (Мордовский государственный университет) — она проследила «эволюционный» путь региональных лидеров мнений в интернете от Живого Журнала до наших дней. Из-за слабого проникновения интернета в Мордовии локальные инфлюенсеры стали появляться гораздо позже, чем в крупных городах. Региональное влияние не интересует лайфстайл-блогеров, зато спровоцировать активность способны лидеры мнений, которые доминируют и в офлайн-повестке, например, глава республики или ректор вуза.
Массовое переселение в Telegram дает возможность локальным медиа сформировать лояльное сообщество, тем более что эта площадка предоставляет все необходимые инструменты для создания контента. Александра Литвинова (Санкт-Петербургский государственный университет) привела пример канала «Вечерний Телеграмъ», который за два месяца набрал почти миллионную аудиторию.
Другой автор канала Наталья Павлушкина (Санкт-Петербургский государственный университет) рассказала об экспериментальном проекте «Круги на воде»: герои из разных городов России и ближнего зарубежья раз в неделю записывают минутное видео, где рефлексируют и делятся переживаниями. Реакция аудитории разная: одних это мотивирует делиться своими переживаниями, других раздражает, что герои похожи на них самих.
Известных людей и экспертов аудитория воспринимает гораздо лучше. Людмила Круглова (Московский государственный университет) традиционно поделилась с участниками результатами исследования VODкастов. Блогеры для такого формата используют слово «подкаст» как некое ассоциативное представление о форме, чтобы создать доверительную, «интимную» и глубокую беседу. Однако региональных и локальных звезд в пространстве российских VODкастов пока не родилось.
Иногда объяснительная журналистика не помогает, а наоборот вводит в заблуждение аудиторию. Илья Стахеев (ИТМО, Томский государственный университет) считает, что часто в редакционных эксплейнерах информация дается без обоснований. Приходится создавать новый контент, который будет вновь объяснять, что только усложняет действительность. Эксплейнеры хорошо работают с локальной повесткой, если действительно создают понятное толкование происходящего.
*Официально запрещен на территории РФ