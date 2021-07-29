ЦИК принял новый порядок аккредитации журналистов на избирательных участках

Июл 29, 2021

ЦИК предложил новый порядок аккредитации журналистов на выборах в сентябре. Об этом сообщил председатель Союза журналиста России, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев. 

«Центризбирком России предложил разумные меры аккредитации журналистов в ходе избирательной кампании. Для добросовестного СМИ не составит труда ни подать запрос на аккредитацию, ни подтвердить информацию при ее проверке», — сказал Соловьев.

Также он утверждает, что необходимо разграничить работу журналистов во время выборов и тех, кто использует удостоверение СМИ в других целях. «Большинство, безусловно, занимается освещением выборов, но есть и те, кто прикрывается журналистским удостоверением и поставляет непроверенную информацию, нагнетая негатив. Последнее можно даже назвать политической деятельностью, а она с журналистикой несовместима», — считает Соловьев. Также он отметил, что СРЖ выступает за четкое соблюдение норм профессиональной этики журналистами, особенно перед выборами. 

Председатель СРЖ отметил, что работа журналистов на выборах важна:  «Объективное информирование обо всех стадиях избирательного процесса, выявление недостатков способствуют улучшению работы избирательной системы, созданию равных условий для всех кандидатов, помогают развитию института общественного наблюдения». 

Правила аккредитации СМИ:

•   Общероссийские СМИ могут подать заявку в Центризбирком с 30 июля до 6 сентября 2021 года. Региональные в те же сроки, но в свой региональный избирком. 

•   Журналисты в праве находиться на участках все три дня голосования - 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а также при досрочном голосовании. Для региональных СМИ стало возможным подать заявку на аккредитацию через территориальную избирательную комиссию по месту нахождения. 

•   У журналистов есть право присутствовать при проведении выездного голосования, при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты и составлении актов по ним, подтверждено их право на фото и видеофиксацию этих процедур. 

•   Аккредитацию может получить журналист, который работает на основании трудового или возмездного гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за месяц до назначения выборов. Аккредитация действительна только на дни голосования, а не в течение одного года, как это было ранее. 

•   Журналисты должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

Источник: ТАСС
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