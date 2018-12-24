«Фейковый репортер» из Spiegel присваивал пожертвования для детей-сирот

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что его бывший репортер Клаас Релоциус собирал с читателей деньги для «турецких детей-сирот», однако все пожертвования переводил на свой личный банковский счет.

По данным издания, сбор средств осуществлялся с личной электронной почты Релоциуса. Редакция Spiegel заявила о готовности помогать следствию в ходе расследования.

Релоциус прославился благодаря эмоциональным репортажам, многие из которых были посвящены Сирии. Корреспондент писал о жизни детей в условиях бомбардировок, а также о беженцах.

Ранее Релоциус признался, что на протяжении семи лет искажал факты и выдумывал истории для своих публикаций. В общей сложности репортер написал порядка 60 статей для Spiegel — по его словам, как минимум 14 статей были в той или иной степени сфабрикованы. За свою работу журналист неоднократно получал награды — становился журналистом года по версии CNN и входил в рейтинг Forbes.

После скандального признания он вернул четыре награды ассоциации Reporter-Forum. В свою очередь, редакция сообщила о внутреннем расследовании по факту случившегося. В ответ на это представитель Союза журналистов Германии Хендрик Цорнер призвал Spiegel обнародовать результаты проверки.

Фото: meedia.de