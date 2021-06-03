Классифайд-реклама в цифре. Инструкция от индийского издания Malayala Manorama

Мариам Маммен Мэтью, генеральный директор Manorama Online, говорит, что газета Malayala Manorama всегда была зависима от доходов от рекламы, потому что это крупное региональное издание, которое ориентировано на определенный сегмент аудитории.

Отдельный рекламный отдел внутри издательства появился еще в 1954 году. Это произошло до того, как в Индии газетчики стали активно использовать рубричную рекламу в своей работе. «Данный сегмент был и остается очень важным для наших местных рекламодателей, а также для наших любимых читателей», — подчеркивает Мэтью.

Классифайд-реклама ориентируется в первую очередь на потребности аудитории, а потому она всегда будет актуальна, уверена Мэтью: «Объявления в газетах привлекают внушительную целевую читательскую аудиторию, что не может не отражаться на тираже».

В 2000 году активно заработал американский Craigslist.org, лишивший многие печатные СМИ доходов от рекламы. Мэтью в то время как раз работала в США и слышала, как многие локальные издатели столкнулись с этой проблемой, но не пытались предпринять каких-либо мер для ее решения, так как не верили в успех сервиса. Они попросту не воспринимали его как потенциальную угрозу для своего бизнеса: «Решение этой проблемы тогда откладывали. И мне все казалось, что мы что-то упускаем, что мы должны уделить этой проблеме чуть больше внимания. Разве мы не должны были это предвидеть? Разве мы должны были позволять выходить на рынок печати новым цифровым игрокам?»

И тогда она поняла, что издателям печатных СМИ обязательно нужно заниматься рубричной рекламой и в интернете.