Лето — традиционное время генеральных уборок и косметических ремонтов. Можно вытащить и просушить перины, разобрать дальние антресоли, что-то выбросить, что-то перешить.

Все это справедливо и применительно к нашим сайтам. В горячие весенние и осенние периоды, когда события льются рекой, а уровень загрузки редакции зашкаливает, на сайте накапливается снежный ком новостей, интервью, статей и фотографий. Чаще всего они собираются в ленту новостей, формируя информационный поток.

Летом стоит чуть выдохнуть, снизить публикационную активность вдвое, а освободившееся время потратить на анализ этого потока, рассортировать, переупаковать материалы, подправить внешний вид сайта. Подготовиться к осеннему сезону.

Чек-лист летней уборки сайтов

Вопросы, которые нужно себе задать. Дела, которые нужно сделать

1. Что сейчас на сайте пользуется спросом? Изучаем статистику.

Оставляем в меню 5 самых популярных рубрик, тем, форматов. В первую очередь приводим в порядок их.

2. Что сейчас на сайте совершенно не пользуется спросом?

Убираем из меню, редакционных планов, зоны внимания. Перестаем тратить на это время.

3. В чем сильна редакция, чем знаменита?

Придумываем, как это отразить на сайте. Если вы делаете замечательные экспедиции — это должно быть на первом экране. Если с вами сотрудничает местный карикатурист — на странице должно быть фиксированное место для его иллюстраций. Если вы сильны фоторядом — на сайте должна быть ярко подчеркнута рубрика «Фото дня». Если ваша «фишка» — интервью, находим место на 1—2-м экране для анонсов и ссылки на специальную рубрику «Интервью».

4. Что больше всего раздражает в сайте?

Убираем это без сожаления. То, что вы делаете с раздражением, из-под палки, забирает у вас творческую энергию, вызывает в целом нелюбовь к сайту. Поверьте, это передается через тексты вашей аудитории.

5. От чего больше всего устает редакция сайта?

Сокращаем эти задачи вдвое. У нас нет задачи силами редакции в 7 человек делать ресурс, похожий на большие информагентства. Берем задачи себе по силам. На интересных интервью, онлайн-дискуссиях и спецпроектах можно сделать посещаемость не меньше, чем на ленте новостей. Но для локальной аудитории связанные сюжеты и проекты важнее, чем разрозненные информашки. Да и грамотным журналистам интереснее заниматься погружением в тему, а не прыганием по верхам.

6. Какие 6 тем в ближайший год точно вызовут интерес аудитории?

Планируем «тему месяца». «Тема месяца» позволяет вам сконцентрировать внимание аудитории, сделать серии перелинкованных материалов, развивать связанные сюжеты. От этого растут такие показатели статистики, как глубина просмотра, время, проведенное на сайте, и возвращаемость аудитории.

7. Кто из рекламодателей может быть заинтересован в каждой из 6 тем?

Составляем список и начинаем планово работать по нему. Рекламодателям гораздо легче объяснить ценность тематических спецпроектов, чем ценность размещения в ленте новостей.

8. Какие из больших публикаций последнего года вызвали резонанс?

Переупаковываем их, обновляем. Переупаковка — это структурирование контента, превращение одних форматов в другие, более подходящие для аудитории и медиаплощадки. Если у вас есть серия интервью — пересоберите их в дебаты или голосование. Если вы следили за какой-то важной темой, публикуя новости и обновления, — переупакуйте их в таймлайн. Если на вашей территории разворачивается долгоиграющий сюжет — сделайте сторимэп или интерактивную карту.

Соберите все материалы по теме или сюжету на одной странице с коротким понятным адресом. Сделайте внутренний баннер, который будет вести пользователей на эту тематическую подборку. Сделайте несколько таких проектов по знакомым темам и вынесите ссылки на них на главную страницу сайта.

9. Кто из пользователей, комментаторов уже проявил лояльность?

Приглашаем их на чай в редакцию, разговариваем о том, что наболело. Пишем материалы, связанные с темами, обсуждавшимися на чае. Отдельно подчеркиваем, что эти публикации появились благодаря неравнодушию и включенности ваших читателей.

10. Кто из журналистов/редакторов сможет делиться на сайте честными рассуждениями о важном в кризис, эмоциональными историями?

Заводим авторскую колонку, принимаем истории от пользователей.

Через 6 месяцев, на зимних каникулах, повторяем с 1-го пункта.

Бонус

Лето — время пересмотра редакционных процессов и стандартов, время, когда можно научиться новому, расширить свой профессиональный кругозор.

Например, освоить навык мультимедийной переупаковки.

Так сложилось, что журналисты и редакторы очень многие медиапродукты воспринимают цельным куском. Для нас статья — цельное, законченное, неделимое произведение, интервью в газете цельное, телевизионный сюжет, который вышел в эфир, цельный.

Осваивая навык переупаковки, мы учимся смотреть на любой текст как на конструкцию из небольших смысловых блоков размером с абзац. Как мы помним из курсов по редактированию, абзац — это основа смыслового членения текста. Проще говоря, один абзац = одна мысль.

Каждый материал, пост, статья, любой текст — это набор смысловых абзацев. Каждая мысль может быть представлена в виде текста, а может быть интерпретирована в инфографике, в микроформате, в таймлайне или фотографии. Когда мы смотрим на исходный материал, мы задаем себе вопрос: «Какую мысль мы передаем каждым конкретным абзацем? В какой (не только текстовой) форме можно эту мысль представить?»

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