Кликбейт-заголовок как способ борьбы за аудиторию

Но в самом тексте новости ничего не сказано о перечислении средств. Речь идет, во-первых, не обо всех гражданах России, как заявлено в заголовке, а во-вторых, говорится только о тех препаратах, которые рекомендованы Минздравом России к лечению COVID-19. «…здоровым люд ям и пациентам из групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — рекомендуется использовать два препарата. Среди них рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель».

Часто при конструировании провокационного заголовка информация передается по принципу «возможное как реальное». События, которые были ожидаемы, подаются как случившиеся. Кроме того, заголовок выступает не просто как провокация, но и как манипуляция. Так, на ресурсе Рrogress-news.ru была помещена новость с заголовком «Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе». Заголовок информирует читателя, что Александр Лукашенко объявил о своей отставке, но в тексте лишь есть информация о том, что главой республики может стать другой человек. Здесь можно вспомнить историю текста, который разлетелся по разным новостным лентам, о ежегодном выступлении Барака Обамы перед Конгрессом США. Из выступления была вырвана фраза о «потрепанном состоянии российской экономики», которая предлагалась в качестве заголовка. Аудитория, не читавшая в оригинале выступление президента США, должна была поверить в достоверность сказанного, как и других цитат. Например, «Обама хвалился, что «порвал Россию, как Тузик грелку».

НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Кликбейт-заголовки сегодня проникают даже в серьезные российские СМИ. В одних случаях это объясняется редакционной политикой издания, в других — личной установкой журналиста, который хочет во что бы то ни стало заработать клики.

По мнению корреспондента интернет-издания «Правмир» Натальи Костарновой, количество прочтений текста, увы, рассматривается сегодня как его эффективность.

«У нас в редакции ежедневно в рабочий чат присылают статистику за прошедший день, и если материал прочитался плохо (2—5 тысяч прочтений), в первую очередь думают, как изменить заголовок. Мы не делаем «желтые» заголовки, тем более противоречащие содержанию материала, но мы делаем эмоциональные заголовки, часто выносим туда самую откровенную, эмоциональную, жалостливую цитату героя. Если материал можно спасти только так, это, очевидно, плохой материал».

Обозреватель «Российской газеты» Владислав Куликов признал, что сегодня все СМИ борются за внимание читателя. Но надо определиться в терминах.

«Есть «желтый» кликбейт, когда кричащие заголовки не имеют отношения к тексту или извращают суть новости. Eсли серьезное СМИ начнет действовать такими методами, оно растеряет самое ценное — серьезную часть аудитории.

Но кликбейт может быть допустимым и даже необходимым. Это когда в заголовке СМИ пытается выделить изюминку новости. У меня не всегда это получается хорошо, иногда обходят коллеги.

Например, я получил информацию, что в проекте нового КоАП предусмотрена норма, что человек, оплативший штраф за нарушение правил дорожного движения, зафиксированное автоматической камерой, не будет считаться привлеченным к ответственности. Это важно. В остальных случаях он в течение года будет считаться привлеченным, а значит, в случае повторного нарушения наказание будет в силе. Новость важная и интересная. Но как ее сформулировать, чтобы люди поняли? Пока я думал, РИА «Новости» меня опередило. Написали: «В новом КоАП появится возможность обнулить нарушения». Формально это правильно, но кликбейтно, при этом понимание у людей немного искажается, даже у журналистов. Многие стали перепечатывать новость и писать «обнулить штрафы», что неверно. Но, строго говоря, РИА «Новости» все сформулировало правильно. но кликбейтно, при этом понимание у людей немного искажается, даже у журналистов. Многие стали перепечатывать новость и писать «обнулить штрафы», что неверно. Но, строго говоря, РИА «Новости» все сформулировало правильно. И новость попала в топ Яндекса».