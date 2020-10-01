Количество новостей об изменениях климата сократилось, но аудитория потенциальных читателей — нет

На дворе 2020 год, и мы оказались в ситуации, когда у нас не хватает сил обратить внимание на столь большое количество одновременно существующих угроз.

В марте пандемия коронавируса достигла глобальных масштабов. Новостные организации по всему миру сосредоточили свое внимание на смертельной вспышке, и именно тогда читательская аудитория достигла рекордного уровня. Но пока все это продолжалось, кризис, связанный с изменением климата, неуклонно прогрессировал.

Освещение новостей по своей сути ограничено, ведь в этом деле важно учитывать ресурсы, которыми медиаорганизации могут обладать. А внимание аудитории — это как раз-таки ограниченный ресурс. Поэтому вполне естественно беспокоиться о том, что сосредоточение внимания на одном кризисе может уменьшить столь необходимое внимание к другому.

Данные показывают сложную картину. Так, в США уровень медийного освещения проблемы изменения климата начал заметно снижаться с марта. Было опубликовано меньше новых статей по данной тематике, да и другие материалы перестали читать в прежнем количестве. Однако в целом количество читателей и количество просмотров страниц не изменилось. Эти закономерности указывают на то, что у СМИ еще есть шанс. Если издатели новостей продолжат инвестировать в освещение изменения климата, то они могут рассчитывать на более высокий, чем обычно, трафик.

На приведенной диаграмме показаны данные ряда партнеров издательства Taboola. К ним относятся тысячи американских новостных сайтов. Они варьируются от тех, что принадлежат крупным телевизионным сетям, до местных газетных сетей. По сути, это наглядное представление того, какие интернет-новости читает американская аудитория.

Давайте детально разберем приведенную статистику написанных и прочитанных статей

Желтая линия представляет количество статей, прочитанных читателями из США за неделю, в которых упоминается «изменение климата». За несколько недель до того, как аудитория полностью обратила свое внимание на коронавирус, наблюдается явное падение. Его отображает график зеленого цвета.

Вероятная причина того, что популярность статей начала снижаться, заключается в том, что новостные организации уже в то время начали переводить свои ресурсы на освещение коронавируса. Количество публикуемых статей об изменении климата в конечном итоге сократилось до 2000 в неделю. Этот показатель значительно ниже прошлогоднего.

Важно понимать, что эти данные показывают количество прочитанных ранее опубликованных статей, а не количество новых. Падение говорит о том, что свежих статей становится меньше, потому что аудитория склонна сосредотачиваться на актуальных новостях.

Мы можем подтвердить это данными Media Cloud, специального инструмента, созданного исследователями из Массачусетского технологического института и Гарварда. Он демонстрирует процент новых статей в неделю по темам на большом количестве крупных новостных сайтов США. Media Cloud также показывает, что уже в марте количество статей об изменении климата упало с 1,5-2% до стабильного менее 1%.

Сотни новостных организаций пытались решить эту проблему еще в конце прошлого года. Тогда они объединили свои усилия с целью увеличения охвата климатических новостей. На графиках как Taboola, так и Media Cloud можно наблюдать всплеск в конце сентября 2019 года. Именно в то время и была запущена программа Covering Climate Now.



Еженедельные читатели

Давайте разберемся в том, как коронавирус все же повлиял на число читателей, предпочитающих статьи об изменении климата.

В отличие от статистики по статьям в целом, количество еженедельных читателей остается примерно тем же, что мы видели в месяцы до вспышек пандемии в США. Так, еженедельное количество читателей находится в диапазоне от 14 до 20 миллионов. В последние несколько месяцев этот показатель не достиг 20 миллионов. Однако это может быть связанно с сезоном года, поскольку мы видим, что то же самое было и летом 2019 года.

Эти цифры совпадают с выводами отчета, опубликованного в мае исследователями из Йельского университета и Университета Джорджа Мейсона под названием «Изменение климата в сознании американцев». В ходе опроса американцев, проведенного в апреле, исследователи обнаружили рекордный уровень признания того, что глобальное потепление является серьезной проблемой. Они также сообщают о чрезвычайно высоком уровне озабоченности и интереса к данной проблеме среди граждан.

В отчете New York Times об исследовании автор Джон Шварц отмечает, что этот опрос бросает вызов психологическому феномену, называемому «конечным пулом беспокойства». Это значит, что всеобщее беспокойство по поводу изменения климата может ослабнуть на фоне коронавируса, ведь только кризисам люди уделяют столь большое количество внимания.

Шварц также обнаружил, что исследование не оправдало ожиданий некоторых ученых. Саншайн Менезес, профессор экологических коммуникаций Университета Род-Айленда, дал следующий комментарий: «Я в восторге от этих исследований. Выводы доклада свидетельствуют о том, что американцы достигают или, может быть, уже достигли поворотного момента в своем сознании. Они видят изменение климата в собственных дворах, они наблюдают те самые последствия, о которых пишут ученые, они все больше признают необходимость принятия каких-либо мер по предотвращению этих изменений. Но, главное, они хотят видеть больше новостей, которые бы освещали реальные последствия и пути их решения».



Еженедельные просмотры страниц

Статистика еженедельных просмотров страниц похожа на статистику читателей. Цифры по неделям остались относительно прежними после того, как коронавирус привлек к себе внимание всех новостей. Можно видеть, что диапазон просмотров страниц в неделю об изменении климата остается стабильным и составляет от 30 миллионов до 50 миллионов.

При меньшем количестве статей об изменении климата и постоянной аудитории с неутихающим аппетитом к освещению данной темы, возникающие спрос и предложение указывают на возможность воспользоваться нехваткой новых статей.

На этой диаграмме показано, как в эпоху коронавируса значительно увеличилось количество просмотров каждой отдельно взятой статьи, в которой упоминаются изменения климата.

Основатели Covering Climate Now уловили эту тенденцию и продемонстрировали это в своем июньском отчете под названием «Чрезвычайная климатическая ситуация не станет дожидаться, когда пресса сможет ее догнать».

«Общественность видит срочность и действительно хочет больше новостей о климате. Во время пика пандемии коронавируса, в апреле некоторые из крупнейших мировых новостных организаций сообщили нам, что их аудитории не очень интересны истории, не связанные с вирусом. Но даже тогда, признавались СМИ, было одно исключение — изменение климата, которое неуклонно продолжало привлекать читателей».