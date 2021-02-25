5 идей: как журналисту эффективно использовать Clubhouse

Что может дать журналисту новая социальная сеть
Clubhouse — новая американская социальная сеть, которая за считанные недели февраля 2020 года приобрела в русскоязычном сегменте бешеную популярность: в ней зарегистрировалось свыше 100 тысяч человек. Здесь ищут сотрудников, обсуждают погоду, вызывают на разговор знаменитостей и просто тратят очень много времени. Ведь записей нет — чтобы быть в теме, нужно постоянно находиться онлайн — и слушать, слушать, слушать. Но журналистам Clubhouse дает много возможностей.
Пока пользоваться Clubhouse можно только с iOS-устройств. Независимый российский разработчик уже создал неофициальную Android-версию, но в ней не работает ряд функций, а также существует риск нарваться на блокировку со стороны официалов.
Регистрация в Clubhouse происходит по инвайтам — вас должен пригласить уже зарегистрированный пользователь. Но если еще в начале февраля инвайты были в дефиците и их даже продавали на «Авито», сейчас с этим нет проблем — под любой новостью о Clubhouse во всех других соцсетях всегда найдется пара-тройка добровольцев, готовых вас пригласить.
Итак, вы попали внутрь и пытаетесь разобраться, как все работает. А все просто: главный экран — это список «комнат», эфиров, которые проходят прямо сейчас. Наверху — расписание запланированных комнат. Общение только голосом, текста и видео не предусмотрено. В профиле (био) можно подробно рассказать о себе, но активные ссылки проставляются только на ваши профили в Twitter и Instagram.
Свою комнату можно запустить сразу или запланировать на определенное время, добавив в соведущие тех, с кем вы взаимно зафолловлены. Ссылкой на комнату потом можно делиться в других соцсетях, чтобы анонсировать эфир. Комнаты бывают трех типов: полностью открытые для всех пользователей, только для тех, кого вы фолловите, или полностью закрытые.
Внутри активной комнаты все делятся на модераторов, спикеров и слушателей двух видов — те, за которыми зафолловлены спикеры, и все остальные. Зайдя слушателем, вы можете виртуально «поднять руку» — тогда вас заметят модераторы и могут пригласить в спикеры. В некоторых комнатах и в некоторых случаях эту возможность отключают. По правилам сервиса записывать встречи и публиковать их на сторонних площадках запрещено.
Я провел в Clubhouse уже месяц, участвовал в чужих эфирах и проводил свои. Вот какие идеи использования нового сервиса для журналистов я увидел.
Проводить открытые интервью
Собственно, открытые интервью стали главным инструментом маркетинга Clubhouse. В рамках одного эфира Илон Маск успел побыть как интервьюируемым, так и интервьюером — когда к комнате, где он находился, присоединился создатель сервиса частного инвестирования Robinhood Влад Тенев, к которому у Маска накопились вопросы.
Открытые интервью позволят подключить к беседе других людей и разнообразить набор вопросов. Возможны и казусы (или намеренно подстроенные провокации), когда в спикерах оказывается неожиданный для интервьюируемого человек, который начинает задавать неудобные вопросы.
Заниматься профессиональным нетворкингом и искать героев публикаций
Первыми в сервисе стали регистрироваться IT-специалисты и SMMщики. Потом подтянулись и журналисты с хедхантерами и всеми остальными. Новая соцсеть оказалась благодатной средой для поиска кандидатов на работу. А еще, как выяснилось, по голосу человека можно точнее понять его адекватность, чем по тексту.
Новая площадка позволила профессионалам оглянуться вокруг и увидеть много новых интересных коллег, с которыми можно обсудить проблемы отрасли и даже начать совместные проекты.
Теперь в сервисе уже много людей, любопытные эфиры проходят регулярно, и среди спикеров вполне можно встретить интересных героев для будущих публикаций — стартаперов с историями успехов и провалов, бывших и действующих хакеров, путешественников и прочих.
Комментировать события в прямом эфире или сразу после их завершения
В отличие от подкастов, которые требуют времени на запись и сведение, в Clubhouse все происходит онлайн. Поэтому и темы тут часто обсуждают насущные. Например, вечером того же дня, когда в «Новой газете» вышел манифест режиссера Константина Богомолова, его обсуждали сразу в нескольких комнатах на сервисе.
Освещение протестов, спортивных событий и прочих растянутых по времени мероприятий наверняка станет фишкой Clubhouse.
Проводить открытые планерки
Регулярные встречи даже в самом творческом коллективе в итоге рано или поздно рискуют приобрести привкус рутины. Поэтому можно расширить состав участников и проводить планерки прямо в Clubhouse, приглашая остальных присоединиться, накидывать темы и критиковать предложения журналистов.
Так сделал, например, Сергей Минаев, главный редактор журнала Esquire. Правда, учитывая его медийность, комнаты с названием «Открытая планерка Esquire» быстро превратились в междусобойчик звезд разного калибра. Но саму идею это нисколько не портит.
Обсуждать вышедшие материалы и получать быструю обратную связь от аудитории
Такой эксперимент поставило издание Baza, чьи сооснователи Никита Могутин и Анатолий Сулейманов провели в Clubhouse эфир с обсуждением расследования о Тесаке (Максиме Марцинкевиче). Журналист Игорь Залюбовин подробно рассказал о своей работе над этим текстом и ответил на вопросы слушателей.
Удивительным образом первым же человеком из аудитории, получившим право голоса, оказалась девушка по имени Лиза, которая проходила по общему делу с Марцинкевичем и отсидела несколько лет в тюрьме. Общение с ней добавило объема как дискуссии, так и портрету известного националиста.
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Одни прочат Clubhouse быструю смерть и забвение, другие уверены в дальнейшем развитии и ярком будущем новой социальной сети. Сейчас ясно только одно: в ней уже происходит много интересного, поэтому журналистам стоит ею пользоваться, чтобы хотя бы быть в теме.
Кроме того, Clubhouse стал легитимной средой для рождения инфоповодов. Первые материалы по мотивам эфиров в Clubhouse уже начали появляться: например, издания Forbes и vc.ru опубликовали основные тезисы из эфира с участием банкира Олега Тинькова.