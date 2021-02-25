5 идей: как журналисту эффективно использовать Clubhouse

Пока пользоваться Clubhouse можно только с iOS-устройств. Независимый российский разработчик уже создал неофициальную Android-версию, но в ней не работает ряд функций, а также существует риск нарваться на блокировку со стороны официалов.

Регистрация в Clubhouse происходит по инвайтам — вас должен пригласить уже зарегистрированный пользователь. Но если еще в начале февраля инвайты были в дефиците и их даже продавали на «Авито», сейчас с этим нет проблем — под любой новостью о Clubhouse во всех других соцсетях всегда найдется пара-тройка добровольцев, готовых вас пригласить.

Итак, вы попали внутрь и пытаетесь разобраться, как все работает. А все просто: главный экран — это список «комнат», эфиров, которые проходят прямо сейчас. Наверху — расписание запланированных комнат. Общение только голосом, текста и видео не предусмотрено. В профиле (био) можно подробно рассказать о себе, но активные ссылки проставляются только на ваши профили в Twitter и Instagram.

Свою комнату можно запустить сразу или запланировать на определенное время, добавив в соведущие тех, с кем вы взаимно зафолловлены. Ссылкой на комнату потом можно делиться в других соцсетях, чтобы анонсировать эфир. Комнаты бывают трех типов: полностью открытые для всех пользователей, только для тех, кого вы фолловите, или полностью закрытые.