5 идей: как журналисту эффективно использовать Clubhouse

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Что может дать журналисту новая социальная сеть

Clubhouse — новая американская социальная сеть, которая за считанные недели февраля 2020 года приобрела в русскоязычном сегменте бешеную популярность: в ней зарегистрировалось свыше 100 тысяч человек. Здесь ищут сотрудников, обсуждают погоду, вызывают на разговор знаменитостей и просто тратят очень много времени. Ведь записей нет — чтобы быть в теме, нужно постоянно находиться онлайн — и слушать, слушать, слушать. Но журналистам Clubhouse дает много возможностей.

Главный экран Clubhouse: функциональные кнопки, календарь событий, лента эфиров и кнопка «запустить комнату»
Главный экран Clubhouse: функциональные кнопки, календарь событий, лента эфиров и кнопка «запустить комнату»

Пока пользоваться Clubhouse можно только с iOS-устройств. Независимый российский разработчик уже создал неофициальную Android-версию, но в ней не работает ряд функций, а также существует риск нарваться на блокировку со стороны официалов.

Регистрация в Clubhouse происходит по инвайтам — вас должен пригласить уже зарегистрированный пользователь. Но если еще в начале февраля инвайты были в дефиците и их даже продавали на «Авито», сейчас с этим нет проблем — под любой новостью о Clubhouse во всех других соцсетях всегда найдется пара-тройка добровольцев, готовых вас пригласить.

Итак, вы попали внутрь и пытаетесь разобраться, как все работает. А все просто: главный экран — это список «комнат», эфиров, которые проходят прямо сейчас. Наверху — расписание запланированных комнат. Общение только голосом, текста и видео не предусмотрено. В профиле (био) можно подробно рассказать о себе, но активные ссылки проставляются только на ваши профили в Twitter и Instagram.

Свою комнату можно запустить сразу или запланировать на определенное время, добавив в соведущие тех, с кем вы взаимно зафолловлены. Ссылкой на комнату потом можно делиться в других соцсетях, чтобы анонсировать эфир. Комнаты бывают трех типов: полностью открытые для всех пользователей, только для тех, кого вы фолловите, или полностью закрытые.

Как выяснилось, по голосу человека можно точнее понять его адекватность, чем по тексту

Внутри активной комнаты все делятся на модераторов, спикеров и слушателей двух видов — те, за которыми зафолловлены спикеры, и все остальные. Зайдя слушателем, вы можете виртуально «поднять руку» — тогда вас заметят модераторы и могут пригласить в спикеры. В некоторых комнатах и в некоторых случаях эту возможность отключают. По правилам сервиса записывать встречи и публиковать их на сторонних площадках запрещено.

Я провел в Clubhouse уже месяц, участвовал в чужих эфирах и проводил свои. Вот какие идеи использования нового сервиса для журналистов я увидел.

 

Проводить открытые интервью

Собственно, открытые интервью стали главным инструментом маркетинга Clubhouse. В рамках одного эфира Илон Маск успел побыть как интервьюируемым, так и интервьюером — когда к комнате, где он находился, присоединился создатель сервиса частного инвестирования Robinhood Влад Тенев, к которому у Маска накопились вопросы.

Открытые интервью позволят подключить к беседе других людей и разнообразить набор вопросов. Возможны и казусы (или намеренно подстроенные провокации), когда в спикерах оказывается неожиданный для интервьюируемого человек, который начинает задавать неудобные вопросы.

 

Заниматься профессиональным нетворкингом и искать героев публикаций

Первыми в сервисе стали регистрироваться IT-специалисты и SMMщики. Потом подтянулись и журналисты с хедхантерами и всеми остальными. Новая соцсеть оказалась благодатной средой для поиска кандидатов на работу. А еще, как выяснилось, по голосу человека можно точнее понять его адекватность, чем по тексту.

Новая площадка позволила профессионалам оглянуться вокруг и увидеть много новых интересных коллег, с которыми можно обсудить проблемы отрасли и даже начать совместные проекты.

Конечно, для многих новая соцсеть — повод встретиться с однокурсниками. Обратите внимание: модератор помечен зеленым значком, а картинка говорящего в текущий момент обводится цветом
Конечно, для многих новая соцсеть — повод встретиться с однокурсниками. Обратите внимание: модератор помечен зеленым значком, а картинка говорящего в текущий момент обводится цветом

Теперь в сервисе уже много людей, любопытные эфиры проходят регулярно, и среди спикеров вполне можно встретить интересных героев для будущих публикаций — стартаперов с историями успехов и провалов, бывших и действующих хакеров, путешественников и прочих.

 

Комментировать события в прямом эфире или сразу после их завершения

В отличие от подкастов, которые требуют времени на запись и сведение, в Clubhouse все происходит онлайн. Поэтому и темы тут часто обсуждают насущные. Например, вечером того же дня, когда в «Новой газете» вышел манифест режиссера Константина Богомолова, его обсуждали сразу в нескольких комнатах на сервисе.

Освещение протестов, спортивных событий и прочих растянутых по времени мероприятий наверняка станет фишкой Clubhouse.

 

Проводить открытые планерки

Регулярные встречи даже в самом творческом коллективе в итоге рано или поздно рискуют приобрести привкус рутины. Поэтому можно расширить состав участников и проводить планерки прямо в Clubhouse, приглашая остальных присоединиться, накидывать темы и критиковать предложения журналистов.

Импровизированные пресс-конференции в Clubhouse проводят все желающие
Импровизированные пресс-конференции в Clubhouse проводят все желающие

Так сделал, например, Сергей Минаев, главный редактор журнала Esquire. Правда, учитывая его медийность, комнаты с названием «Открытая планерка Esquire» быстро превратились в междусобойчик звезд разного калибра. Но саму идею это нисколько не портит.

 

Обсуждать вышедшие материалы и получать быструю обратную связь от аудитории

Такой эксперимент поставило издание Baza, чьи сооснователи Никита Могутин и Анатолий Сулейманов провели в Clubhouse эфир с обсуждением расследования о Тесаке (Максиме Марцинкевиче). Журналист Игорь Залюбовин подробно рассказал о своей работе над этим текстом и ответил на вопросы слушателей.

Удивительным образом первым же человеком из аудитории, получившим право голоса, оказалась девушка по имени Лиза, которая проходила по общему делу с Марцинкевичем и отсидела несколько лет в тюрьме. Общение с ней добавило объема как дискуссии, так и портрету известного националиста.

***

Одни прочат Clubhouse быструю смерть и забвение, другие уверены в дальнейшем развитии и ярком будущем новой социальной сети. Сейчас ясно только одно: в ней уже происходит много интересного, поэтому журналистам стоит ею пользоваться, чтобы хотя бы быть в теме.

Кроме того, Clubhouse стал легитимной средой для рождения инфоповодов. Первые материалы по мотивам эфиров в Clubhouse уже начали появляться: например, издания Forbes и vc.ru опубликовали основные тезисы из эфира с участием банкира Олега Тинькова.

Иллюстрация: shutterstock.com
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от
25 февраля 2021

Фев 25, 2021

               

5 идей: как журналисту эффективно использовать Clubhouse
Что может дать журналисту новая социальная сеть

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