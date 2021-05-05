Clubhouse начал тестировать приложение для Android

Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android, сообщается в блоге компании. Но доступ к ней получили только несколько пользователей.

В ближайшие недели компания намерена пригласить в приложение «большое число» пользователей Android. При этом информации о том, когда оно выйдет в Google Play, пока нет.

О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что ее созданием занимается разработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущего приложения.