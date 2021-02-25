Clubhouse нанял разработчика приложений для Android

Голосовая соцсеть Clubhouse приступила к разработке версии своего приложения для мобильной операционной системы Android. Она наняла для этой цели разработчика программного обеспечения для Android Мопеву Огундипе, передает CNBC.

До сих пор мобильное приложение аудиосоцсети было доступно только для пользователей iPhone, которые получили приглашение. Огундипе разрабатывает программное обеспечение на базе Android с 2014 года для Instagram, некоммерческой образовательной соцсети Khan Academy и блог-платформы Medium.