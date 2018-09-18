Владелец РБК анонсировал «оптимизацию» CNews

IT-портал CNews в ближайшее время будет оптимизирован, сообщил RNS Григорий Березкин, владелец холдинга РБК, в который входит ресурс:

По CNews есть переговорные темы. Пока не могу сказать в чем именно будет оптимизация, мы думаем, что делать. Он очень профильный, он один из лучших информационных ресурсов в области IT и электроники. Ему нужна более глубокая, отраслевая интеграция и поддержка. В этом смысле нужно интегрировать глубже именно в отраслевой сегмент. Есть несколько вариантов, с ним мы будем что-то делать, это факт.