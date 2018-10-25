В офисе CNN в Нью-Йорке нашли бомбу и конверт с белым порошком

В центральный офис CNN в среду поступила посылка с взрывным устройством и конвертом с белым порошком.

После обнаружения весь персонал офиса был эвакуирован, ведущих даже снимали с эфиров. Как говорят в CNN, посылка была адресована бывшему ди⁠ректору ЦРУ Джону Бреннану, который часто появлялся в эфире телеканала в качестве гостя и эксперта.

В ответ на эти события руководство NYT выпустило меморандум о том, что усиливает меры безопасности в своём почтовом департаменте.

Посылки с взрывными устройствами были также направлены Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру.

Ранее на неделе посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

В полиции считают, что все эти посылки связаны между собой. Хотя бы потому, что они были отправлены людям и организациям, связанным с демократической партией.

Глава телекомпании CNN Джефф Закер на фоне поступления в офис посылки с бомбой выразил мнение, что администрация США, в том числе президент Дональд Трамп, слишком сильно критикуют средства массовой информации, не всегда понимая, к каким последствиям это может привести.

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