Сотрудников CNN эвакуировали в прямом эфире из-за сообщения о бомбе. Тревога оказалась ложной

Полиция Нью-Йорка в ночь на пятницу эвакуировала здание Time Warner Center, где располагается бюро телеканала CNN, из-за сообщений о возможном взрывном устройстве. Неизвестный сообщил по телефону, что в здании заложено пять бомб.

Телеведущий Дон Лемон написал в Twitter, что сотрудники были эвакуированы прямо в разгар его шоу в прямом эфире.

Позднее полиция сообщила, что тревога оказалась ложной.

В октябре здание Time Warner Center также эвакуировали. Тогда это сделали из-за подозрительной посылки, которая находилась в специальной помещении CNN для хранения почтовых отправлений.