Сотрудников CNN эвакуировали в прямом эфире из-за сообщения о бомбе. Тревога оказалась ложной

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CNN
Дек 7, 2018

Полиция Нью-Йорка в ночь на пятницу эвакуировала здание Time Warner Center, где располагается бюро телеканала CNN, из-за сообщений о возможном взрывном устройстве. Неизвестный сообщил по телефону, что в здании заложено пять бомб.

Телеведущий Дон Лемон написал в Twitter, что сотрудники были эвакуированы прямо в разгар его шоу в прямом эфире. 

Позднее полиция сообщила, что тревога оказалась ложной. 

В октябре здание Time Warner Center также эвакуировали. Тогда это сделали из-за подозрительной посылки, которая находилась в специальной помещении CNN для хранения почтовых отправлений.

Источник: РИА Новости
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